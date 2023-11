iPhone 15 bất ngờ đắt hàng trên sân nhà của Samsung

iPhone 15 được người dân Hàn Quốc ưa chuộng hơn hẳn so với các phiên bản tiền nhiệm. Theo hãng nghiên cứu thị trường Atlas Research & Consulting, doanh số dòng iPhone 15 mới – gồm iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max - tăng 41,9% trong tháng đầu tiên phát hành chính thức tại đây (từ ngày 13/10), so với dòng iPhone 14.

Đặc biệt, doanh số của iPhone 15 bản tiêu chuẩn đã tăng hơn gấp đôi trong cùng kỳ, trong khi iPhone 15 Pro Max ghi nhận tăng trưởng doanh số 42,3%. iPhone 15 Pro chiếm gần 50% doanh số, tiếp đó là iPhone 15 với 30,7%.

Khách hàng trải nghiệm dòng iPhone 15 mới tại một Apple Store ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày mở bán 13/10. (Ảnh: Yonhap)

Doanh số bán iPhone lạc quan trên sân nhà của đối thủ truyền kiếp Samsung Electronics trái ngược hoàn toàn với Trung Quốc và Nhật Bản, những thị trường trọng điểm của Apple.