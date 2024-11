iPhone 14 Plus lỗi camera, Apple hứa 'sửa miễn phí'

Hàng loạt iPhone 14 Plus toàn cầu đang gặp lỗi về camera, và Apple đã có thông báo chính thức về việc sẽ sửa chữa hoàn toàn miễn phí. Vừa qua, Apple đã công bố một ứng dụng dịch vụ mới để sửa chữa những chiếc iPhone 14 Plus gặp lỗi khó chịu về camera chụp ảnh. Cụ thể, một số chiếc iPhone 14 Plus hiện nay đang gặp lỗi không hiển thị phần xem trước ảnh sau khi người dùng tiến hành quay chụp bằng camera sau. Lỗi camera của iPhone 14 Plus đã được Apple xác định và đưa ra phương hướng sửa chữa. Apple đã nhận thức được vấn đề này và đã đưa ra thông báo chính thức, cam đoan đã xác nhận lỗi và sẽ tiến hành kiểm tra, sửa lỗi cho iPhone 14 Plus. Thông báo như sau: "Apple đã xác định được camera sau của một số thiết bị iPhone 14 Plus có thể không hiển thị được hình ảnh xem trước. Các iPhone bị ảnh hưởng được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 10/4/2023 đến ngày 28/4/2024". Thông báo chính thức từ Apple. Nếu người dùng phát hiện iPhone 14 Plus của mình bị ảnh hưởng thì họ có thể nhập số seri của máy vào ứng dụng dịch vụ để kiểm tra. Lúc này, đại diện Apple hoặc phía Nhà cung cấp dịch vụ đã được ủy quyền tại nơi người dùng sinh sống sẽ sửa chữa iPhone của họ miễn phí. Trong trường hợp người dùng đã chi trả để sửa lỗi camera này trước thông báo của Apple, Apple cam đoan sẽ nỗ lực để liên lạc, hỗ trợ người dùng hoàn lại chi phí. Chương trình dịch vụ này sẽ "bảo hành" các iPhone 14 Plus gặp lỗi trong vòng 3 năm kể từ ngày bán ra ban đầu. Trước đó, Apple đã có không ít lần ra mắt những chương trình dịch vụ tương tự để cung cấp dịch vụ sửa chữa cho các sản phẩm của mình, như chương trình sửa chữa bộ thu trên iPhone 12 và 12 Pro, hay chương trình sửa chữa lỗi âm thanh rè và tạp âm trên AirPods Pro.