iOS là 'miếng mồi ngon' với tin tặc hơn Android

Thiết bị iOS đối mặt nguy cơ lừa đảo cao hơn Android, với 19% thiết bị doanh nghiệp bị tấn công trong ba quý đầu năm 2024. Một phát hiện đáng chú ý vừa được công bố trong báo cáo an ninh mạng 2024 của Lookout: iPhone và các thiết bị iOS đang trở thành mục tiêu của tấn công lừa đảo trực tuyến (phishing) nhiều hơn so với Android. Theo dữ liệu từ quý 3/2024, tỷ lệ thiết bị iOS bị nhắm mục tiêu chiếm 18,4% tổng số vụ tấn công, cao hơn đáng kể so với mức 11,4% của Android. Phát hiện này từ các chuyên gia bảo mật tại Lookout đã gây bất ngờ cho nhiều người, đặc biệt khi iPhone và iPad thường được coi là có tính bảo mật cao. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về xu hướng đáng lo ngại này và những điều người dùng cần biết để bảo vệ thiết bị của mình. Tại sao iOS lại là mục tiêu hàng đầu? Báo cáo mới từ Lookout trong quý 3/2024 đã phân tích một lượng dữ liệu khổng lồ, bao gồm: 220 triệu thiết bị di động

360 triệu ứng dụng

Hàng tỷ trang web

473 triệu trang web độc hại được phát hiện từ năm 2019 Đối với khu vực doanh nghiệp - trọng tâm chính của nghiên cứu này, iOS chiếm ưu thế với số lượng thiết bị gấp đôi Android trong cơ sở dữ liệu của Lookout. Điều này một phần lý giải tại sao các thiết bị iOS trở thành mục tiêu hấp dẫn hơn của tin tặc: càng nhiều thiết bị, càng nhiều cơ hội tấn công. Tuy nhiên, con số đáng lo ngại nhất đến từ tỷ lệ thiết bị bị tấn công: trong ba quý đầu năm 2024, 19% thiết bị iOS trong môi trường doanh nghiệp đã từng là nạn nhân của ít nhất một cuộc tấn công phishing. Con số này ở Android chỉ là 10,9%. Kết quả này cho thấy ngay cả khi xét đến yếu tố chênh lệch về số lượng thiết bị, iOS vẫn có nguy cơ bị tấn công cao hơn đáng kể. Chiến thuật tấn công mới - Mối đe doạ cho cả Android và iOS Các chuyên gia bảo mật cảnh báo về làn sóng tấn công mới nhắm vào thiết bị di động, với thủ đoạn ngày càng tinh vi nhờ ứng dụng AI. Tin tặc đang tạo ra các chiến dịch phishing có độ chân thực cao, đe dọa cả smartphone và tablet. Đáng lo ngại, người dùng cá nhân còn cần cảnh giác hơn cả doanh nghiệp. Dự báo đến 2025, các cuộc tấn công qua email sẽ còn khó phát hiện và bùng phát mạnh hơn. Người dùng iOS lẫn Android đều cần nâng cao cảnh giác và trang bị kiến thức bảo mật cần thiết.