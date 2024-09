iOS 18 chính thức được phát hành cho iPhone

Apple đã chính thức phát hành iOS 18, vì vậy, nếu iPhone của bạn tương thích, có thể tải và cài đặt ngay từ bây giờ. Một số thay đổi trên iOS 18. Ảnh: Apple Dù Apple Intelligence vẫn chưa xuất hiện cùng iOS 18, hệ điều hành vẫn chứa nhiều tính năng thú vị. Bản cập nhật iOS 18 được Apple phát hành lúc 0h ngày 17/9 (giờ Việt Nam), tương thích với iPhone SE 2, iPhone SE 3 và iPhone XR trở lên. Bốn mẫu iPhone 16 – iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max – được cài sẵn iOS 18 khi đến tay khách hàng. Nếu đang sở hữu một trong những chiếc iPhone tương thích, bạn có thể tải về iOS 18 bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. iOS 18 được Apple giới thiệu lần đầu tại Hội nghị nhà phát triển WWDC 2024. iPhone cài iOS 18 có thể thay đổi bố cục các ứng dụng, tiện ích trên màn hình chính. Tại khu vực Control Center, người dùng được điều chỉnh nhiều thứ hơn như nhạc đang nghe hay ứng dụng cụ thể, thay đổi phím tắt máy ảnh và đèn pin trên màn hình khóa. Bên cạnh đó, iOS 18 cũng mang đến tính năng được nhiều người mong đợi, đó là khóa hoặc ẩn ứng dụng bất kỳ bằng mật khẩu hoặc Face ID. Nếu không muốn ai biết bạn cài ứng dụng nào, có thể chuyển nó vào thư mục Hidden trong App Library. iOS 18 thiết kế lại ứng dụng Photos để người dùng dễ dàng tìm kiếm hình ảnh cụ thể, sắp xếp ảnh theo nhiều cách hơn. Ứng dụng Passwords mới là nơi lưu trữ an toàn mọi thông tin đăng nhập, đồng bộ mật khẩu giữa các thiết bị Apple. Đối với AirPods Pro 2, người dùng có thể tương tác với Siri chỉ bằng cách gật hoặc lắc đầu. Trong ứng dụng Messages, có thể lên lịch trình để gửi tin nhắn sau, tương tác với tin nhắn, định dạng văn bản bằng các hiệu ứng mới như in đậm, gạch chân.