iOS 18.2: Những cài đặt nhất định phải thay đổi ngay sau khi cập nhật

Trải nghiệm iOS 18.2 tốt hơn với 7 bước thiết lập quan trọng giúp iPhone vận hành hiệu quả, tối ưu và bảo mật từ chuyên gia công nghệ. Apple vừa phát hành iOS 18.2 với nhiều cải tiến đáng chú ý, đặc biệt trong lĩnh vực AI và trải nghiệm người dùng. Để đảm bảo iPhone của bạn hoạt động tốt nhất với phiên bản mới này, dưới đây là những việc bạn cần làm ngay. Dọn dẹp hệ thống Gỡ bỏ phiên bản beta Nếu bạn đang dùng iOS 18.2 beta, hãy chắc chắn rằng thiết bị đã được nâng cấp lên phiên bản chính thức. Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm và tắt tùy chọn beta nếu không muốn tiếp tục thử nghiệm các bản beta trong tương lai. Cập nhật cấu hình nhà mạng Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu, đợi khoảng 10 giây để hệ thống kiểm tra bản cập nhật nhà mạng. Việc này giúp tối ưu kết nối di động trên thiết bị của bạn. Tối ưu hiệu năng Làm mới ứng dụng Cập nhật toàn bộ ứng dụng thông qua App Store để đảm bảo tương thích với iOS mới. Để thuận tiện hơn, bạn có thể bật tính năng tự động cập nhật trong phần Cài đặt > App Store, giúp các ứng dụng luôn được cập nhật mà không cần kiểm tra thủ công. Kiểm tra sức khỏe pin iOS 18.2 sẽ đánh giá lại độ khỏe pin của thiết bị. Điều này đặc biệt quan trọng nếu pin của bạn đang gần ngưỡng 80%. Khi pin xuống dưới mức này, hiệu năng iPhone có thể bị ảnh hưởng đáng kể và bạn nên cân nhắc việc thay pin để duy trì trải nghiệm tốt nhất. Khai phá tính năng mới Thiết lập AI cho iPhone thế hệ mới Với người dùng iPhone 15 Pro hoặc iPhone 16, iOS 18.2 mang đến bộ công cụ AI hoàn toàn mới. Bạn có thể kích hoạt ChatGPT tích hợp, sử dụng công cụ soạn thảo nâng cao và trải nghiệm Playground xử lý ảnh thông minh thông qua menu Cài đặt > Apple Intelligence. Tùy biến Type to Siri iOS 18.2 giới thiệu phương thức tương tác mới với Siri thông qua tin nhắn văn bản. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi bạn ở những nơi không tiện sử dụng giọng nói. Bạn có thể thêm phím tắt vào Control Center hoặc màn hình khóa để truy cập nhanh chóng. Tăng cường bảo mật Rà soát quyền riêng tư Việc kiểm tra lại các quyền truy cập sau khi cập nhật iOS là vô cùng quan trọng. Hãy dành khoảng 15 phút để xem xét kỹ lưỡng các quyền trong phần Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật. Đặc biệt chú ý đến các quyền về vị trí, quyền truy cập media, các kết nối Bluetooth và Wi-Fi, cũng như quyền sử dụng camera và microphone. Trải nghiệm ứng dụng Mail mới Apple đã cải tiến đáng kể ứng dụng Mail trong iOS 18.2 với khả năng phân loại email thông minh hơn. Giao diện mới cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ xem danh sách và các chế độ khác, giúp việc quản lý email trở nên thuận tiện hơn. Tính năng này khả dụng cho tất cả người dùng, không giới hạn ở các thiết bị hỗ trợ AI. Lời khuyên cuối cùng Trước khi thực hiện bất kỳ bước nào ở trên, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu dữ liệu, có đủ dung lượng trống và pin trên 50%. Kết nối internet ổn định cũng là yếu tố quan trọng để quá trình cập nhật diễn ra suôn sẻ. Thực hiện đầy đủ các bước trên sẽ giúp iPhone của bạn vận hành mượt mà, an toàn và tận dụng tối đa các tính năng mới trên iOS 18.2. Đừng bỏ qua bất kỳ bước nào, đặc biệt là phần kiểm tra bảo mật và quyền riêng tư để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân.