In tem chống giả: Giải pháp bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng khỏi hàng giả

Các ngành hàng như mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm, sữa nhập khẩu, nông sản, máy tính, thiết bị y tế... cần phải tiên phong trong vấn đề in tem chống giả để bảo vệ uy tín thương hiệu và sức khỏe của người tiêu dùng.

Đâu là đơn vị in tem chống giả đáng tin cậy?

Trong bối cảnh hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường thì sử dụng tem chống giả là điều rất quan trọng để doanh nghiệp tạo dựng được niềm tin với người tiêu dùng. Hiện nay, trên thị trường có khá nhiều công ty in tem chống giả uy tín, chuyên nghiệp, trong đó công ty TNHH SX Thương Mại IPS là đơn vị được nhiều doanh nghiệp gửi gắm niềm tin khi có nhu cầu in tem chống giả và in thẻ cào trúng thưởng.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, IPS luôn đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu. Được biết, các sản phẩm của công ty đều sử dụng công nghệ in hiện đại giúp tạo ra hình ảnh sắc nét. Lớp phủ cào của tem vừa có tác dụng bảo vệ thông tin bên dưới vừa giúp ngăn chặn việc sao chép tem một cách dễ dàng. Đặc biệt, tính năng mã vạch hoặc mã QR giúp người tiêu dùng có thể phân biệt hàng giả hàng thật nhanh chóng, dễ dàng qua smartphone. Tem chống giả IPS mang lại hiệu quả bảo vệ sản phẩm đến 85%, từ đó hạn chế tối đa tình trạng hàng giả trên thị trường.

IPS cung cấp đa dạng các mẫu tem chống giả khác nhau