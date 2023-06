In sai đề thi lớp 10 Hà Nội: Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo quy định, sau khi in mẫu, người phụ trách sao in phải kiểm tra, đối sánh với đề gốc xem có bị lệch câu, sai câu, mực in bị mờ hay không, tránh sai sót, trước khi nhấn nút in đồng loạt. "Rõ ràng khâu này được làm chưa tốt nên đê xảy ra sai sót, nhầm lẫn", ông Tùng nói.

Cho rằng đề Toán vào lớp 10 in lỗi là sự cố hy hữu, thầy Võ Quốc Bá Cẩn, giáo viên trường Archimedes Academy Hà Nội cho rằng "khó có thể quy lỗi cho Sở GD&ĐT Hà Nội hay thí sinh".

“Với thí sinh, khi vào phòng các em có thể mất bình tĩnh, không nhìn kỹ đề. Hơn nữa, các em có thể hiểu nhầm yêu cầu "giám thị không giải thích gì thêm" nên không dám hỏi. Đây là bài học lớn cho học sinh và cũng là kinh nghiệm cho các bạn thí sinh sau”, thầy Cẩn nói.

Trước đó, hôm 11/6, sau khi thí sinh hoàn thành bài thi Toán - môn thi cuối cùng xét tuyển vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh, thí sinh bức xúc phản ánh việc đề thi Toán lớp 10 bị mờ, in kém chất lượng khiến các em hiểm nhầm, dẫn đến làm sai câu hỏi, mất điểm.