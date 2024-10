IDF giao tranh trực tiếp với Hezbollah, Israel và Iran đấu khẩu trước LHQ

Quân đội Israel đã phải chịu tổn thất khi giao tranh trên bộ với Hezbollah ở miền nam Lebanon. Đại sứ Israel và Iran tranh cãi gay gắt tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ. Theo Al Jazeera, trong ngày 2/10, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã xác nhận về những tổn thất đầu tiên của lực lượng này sau khi mở "chiến dịch trên bộ hạn chế" tại Lebanon. Cụ thể, phía IDF đã mất 8 binh lính trong các cuộc đụng độ với Hezbollah ở miền nam Lebanon. Đây là tổn thất lớn nhất mà Tel Aviv phải chịu ở biên giới Lebanon trong năm qua, dù IDF và Hezbollah vẫn thường xuyên giao tranh ở khu vực này. Bên kia chiến tuyến, phía Hezbollah nói rằng lực lượng này đã phá hủy 3 xe tăng chiến đấu Merkava của IDF, đồng thời đẩy lùi đối thủ tại các khu định cư ở biên giới. "Đây chỉ là sự khởi đầu, chúng tôi có đủ máy bay chiến đấu, vũ khí và đạn dược để đáp trả Israel", ông Mohammad Afif, đại diện truyền thông của Hezbollah cho biết. Ngoài chiến dịch trên bộ, IDF vẫn tiếp tục không kích các khu vực xung quanh thủ đô Beirut của Lebanon trong đêm 2/10. Xe tăng của quân đội Israel. Ảnh: IDF Israel và Iran đấu khẩu trước Hội đồng Bảo an LHQ Theo IRNA, trong ngày 2/10, đại sứ của Iran và Israel đã có những tranh cãi gay gắt trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) về tình hình Trung Đông. Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saied Iravani nói rằng cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn của Tehran nhằm mục đích "khôi phục sự cân bằng và răn đe trong khu vực". Quan chức Iran nhấn mạnh, tình hình sẽ không leo thang nếu Israel dừng chiến dịch ở Gaza và Lebanon. Trong khi đó, đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon tuyên bố rằng Tel Aviv sẽ có động thái đáp trả tương xứng. "Israel sẽ tự vệ, Iran sẽ phải chịu hậu quả cho hành động của họ", ông Danon nói. Trước đó, hãng tin Politico của Mỹ đã thông báo về việc Bộ Ngoại giao Irael ra lệnh cấm nhập cảnh với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, vì ông này không lên án vụ tấn công tên lửa của Iran.