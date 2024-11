Hyundai Sonata 9 năm tuổi giá 460 triệu: Xe 'ngon' nhưng hiếm và kén khách

Dù không hề kém cạnh nếu đưa lên "bàn cân" với các đối thủ cùng thời như Toyota Camry hay Mazda6, nhưng Hyundai Sonata đời chót (2014-2015 nhập khẩu từ Hàn Quốc) lại là cái tên ít thấy xuất hiện trên đường. Xe Hàn mất hơn 60% giá trị sau 9 năm sử dụng Hyundai Sonata thuộc phân khúc sedan cỡ D cùng với nhiều cái tên nổi bật khác như Toyota Camry, Mazda 6, KIA Optima hay Honda Accord. Mẫu sedan đầu bảng của Hyundai được TC Motor nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc về nước khoảng năm 2008 và dừng bán vào cuối năm 2015. Trong đó, Sonata 2014-2015 thuộc thế hệ thứ 7 là "đời chót" của dòng xe này. Hyundai Sonata sản xuất 2014-2015 thuộc thế hệ thứ 7 là "đời chót" của dòng sedan cỡ D này tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp Theo tìm hiểu của VietNamNet, những chiếc Sonata "đời chót" được rao bán trên các trang mua bán xe đã qua sử dụng với khoảng giá dao động từ 430-480 triệu đồng tuỳ tình trạng xe. Tuy nhiên, số lượng Sonata đời này xuất hiện khá ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn tại một showroom ô tô đã qua sử dụng chuyên các dòng xe Hàn Quốc trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), một chiếc Hyundai Sonata 2015 màu trắng đang được bán với giá 460 triệu đồng. Hyundai Sonata "đời chót" được rao bán trên các trang thương mại điện tử với giá khoảng từ 430-480 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình từ trang bonbanh.com Anh Nguyễn Quốc Khánh - Quản lý showroom cho biết, chiếc Sonata này mang BKS Hà Nội, 1 chủ từ đầu và mới lăn bánh được hơn 60.000km. Phía showroom cũng cam kết chưa đâm đụng, ngập nước cũng như pháp lý chuẩn cho chiếc xe. Như vậy, so với thời điểm mới lăn bánh có giá xấp xỉ 1,2 tỷ đồng, những chiếc xe Hàn 9 năm tuổi này còn khoảng xấp xỉ 40% giá trị. Trong khi đó, đối thủ Toyota Camry 2.0E cùng có giá lăn bánh ở thời điểm 2015 là xấp xỉ 1,2 tỷ đồng nhưng mẫu xe Nhật Bản hiện vẫn được giao dịch với giá cao hơn, từ 480-530 triệu (khoảng 45% giá trị). Chiếc xe Sonata này đang được một showroom rao bán với giá 460 triệu. Ảnh: Hoàng Hiệp Đánh giá về Hyundai Sonata 2015, anh Khánh cho biết, tại thị trường xe cũ, chiếc sedan của Hyundai không giữ giá bằng Toyota Camry, nhưng lại có giá nhỉnh hơn Mazda 6 cùng đời. Tuy nhiên, với phong cách đặc trưng, Hyundai Sonata vẫn là chiếc xe phù hợp với những khách hàng trẻ thành đạt và có gu thẩm mỹ rõ ràng. Dù đã 9 năm tuổi nhưng Sonata 2015 vẫn là một chiếc xe đáng để cân nhắc trong tầm tiền dưới 500 triệu. "Hàng hiệu" của Hyundai còn lại gì sau 9 năm sử dụng? Trái với đa số ý kiến cho rằng, các mẫu xe Hàn Quốc chỉ đẹp lúc đầu và nhanh lỗi mốt, chiếc sedan cỡ D của Hyundai qua nhiều thế hệ lại có thiết kế dòng chảy khá bền dáng. Thiết kế này được các "đàn em" là Elantra và Accent sử dụng nhiều năm sau đó và khá được lòng khách Việt. So với kiểu điệu đà của thế hệ trước đó (2010-2013), ngoại hình của Sonata thế hệ thứ 7 thuôn dài và cứng cáp, cho cảm giác vừa đĩnh đạc lại vẫn trẻ trung. Nhờ kích thước lớn (Dài x Rộng x Cao: 4.855 x 1.865 x 1.475 mm; chiều dài cơ sở 2.805mm), Hyundai Sonata 2015 có không gian nội thất rộng rãi nhất phân khúc. Xe có một số tính năng hiện đại như: khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh, camera lùi, cruise control, gương chiếu hậu chống chói, điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió cho ghế sau, cửa sổ trời toàn cảnh,… những trang bị "thời thượng" đến tận ngày nay. "Sonata 2015 sử dụng động cơ 2.0L với hộp số tự động 6 cấp, cho cảm giác lái rất tốt và tiết kiệm nhiên liệu. Tôi đánh giá khả năng cách âm của chiếc xe đời này hơn hẳn đời trước và nhỉnh hơn các đối thủ cùng phân khúc", anh Nguyễn Quốc Khánh nói về cảm giác lái của chiếc xe. Dù đánh giá cao thiết kế và khả năng vận hành, song anh Khánh vẫn thẳng thắn chỉ ra một số nhược điểm nhỏ của mẫu Sonata 2015. Đầu tiên là phần gầm xe thấp (135mm) nên khi chở full tải và nhiều hành lý sẽ cho cảm giác hơi xệ, đồng thời khi đi đường gồ ghề dễ bị quẹt gầm. Tất nhiên, khi chạy ở đường thành phố hoặc bằng phẳng thì chiếc sedan này vẫn rất êm ái. Nội thất nguyên bản sáng màu nên nếu không giữ gìn sẽ khá nhanh bám bẩn, xuống cấp; màn hình giải trí trung tâm có kích thước hơi nhỏ, khó thao tác,... Dưới góc nhìn từ thị trường xe cũ, anh Khánh cho rằng, Hyundai Sonata "đời chót" chỉ được phân phối trong vỏn vẹn 2 năm, có số lượng hạn chế nên không đạt độ phủ cao như các đối thủ, khó tạo ra cộng đồng lớn và hiệu ứng đám đông. Đồng thời, với chỉ một phiên bản duy nhất 2.0L, Sonata có phần đơn điệu so với Toyota Camry hay Mazda6 khi đều có thêm phiên bản với động cơ lớn hơn. Chính vì lý do này khiến Sonata 2015 dù "ngon" nhưng số lượng ít và vẫn kén khách. Sonata 2015 được đánh giá là mẫu xe tốt nhưng có lượng bán ra ít và khá kén khách. Ảnh: Hoàng Hiệp Ngoài ra, một nhược điểm nữa được nhiều người sử dụng Sonata nhắc đến là rất nhiều bộ phận, chi tiết của chiếc xe 9-10 năm tuổi đã cũ và đến lúc cần phải thay thế, sửa chữa. Tuy nhiên, đồ của mẫu xe nhập khẩu này không quá sẵn trên thị trường và giá cũng không "dễ chịu" như những đối thủ thương hiệu Nhật Bản. Đây có thể là một điểm khiến nhiều người phải cân nhắc. Bạn có đánh giá thế nào về mẫu xe trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Tin bài cộng tác xin gửi tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!