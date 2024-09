Hyundai Santa Fe 2024 sẽ cạnh tranh với những đối thủ nào?

Với giá từ 1,069-1,365 tỷ đồng, Hyundai Santa Fe 2024 vẫn sẽ chủ yếu cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Ford Everest. Nhưng mẫu xe mới này cũng không thể chủ quan trước KIA Sorento và Toyota Fortuner, dù khoảng cách về doanh số là khá lớn. Phân khúc SUV cỡ D không có quá nhiều sự cạnh tranh khi giờ đây chỉ là cuộc đua một mình một ngựa của Ford Everest. Tuy nhiên, các đối thủ xếp dưới cũng đang cố gắng cải thiện sức cạnh tranh bằng sự hiện diện của các mẫu xe thế hệ mới và nâng cấp mới. Cụ thể, mới đây Hyundai Santa Fe đã trình làng thị trường ô tô Việt với 5 phiên bản gồm Exclusive, Prestige và 3 bản Calligraphy (6 chỗ, 7 chỗ và Turbo), giá bán dao động từ 1,069-1,365 tỷ đồng, tăng khoảng 40 triệu ở bản thấp và tăng gần 100 triệu đồng ở các bản cao. Ngoại hình của Hyundai Santa Fe 2024 được thiết kế theo phong cách vuông vức. Ảnh: Kỳ Long Bước sang thế hệ mới, Hyundai Santa Fe 2024 gần như không kế thừa bất kỳ thứ gì từ phiên bản tiền nhiệm. Đây không phải là lần đầu hãng xe Hàn làm điều này, nhưng việc rũ bỏ hoàn toàn thiết kế mềm mại trước đó để chuyển sang kiểu dáng hình hộp, vuông vức khiến nhiều người dùng Việt chưa cảm thấy quen mắt. Về kích thước, Hyundai Santa Fe 2024 đạt 4.830 x 1.900 x 1.780 (mm) và chiều dài cơ sở 2.815mm. Các thông số về chiều dài, rộng và chiều dài cơ sở chỉ nhỉnh hơn thế hệ cũ từ 45-50mm nhưng xe sẽ có cảm giác lớn hơn nhờ kiểu dáng khối hộp. Các chi tiết tạo hình chữ H ở cụm đèn trước sau, cản trước là cách nhận thương hiệu mới thay vì ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness (Thể thao gợi cảm) đang áp dụng trên các sản phẩm của Hyundai. Nội thất của Hyundai Santa Fe 2024 mang hơi hướng của dòng xe điện. Ảnh: Kỳ Long Nội thất của Santa Fe 2024 tối giản và mang hơi hướng của dòng xe điện, đi kèm nhiều trang bị tiện nghi. Xe có tùy chọn ghế ngồi 6 hoặc 7 chỗ. Ở thế hệ mới này, Hyundai Santa Fe 2024 đã loại bỏ động cơ diesel 2.2L vốn được người dùng Việt ưa chuộng nên giờ chỉ còn động cơ xăng 2.5 với 2 tùy chọn hút khí tự nhiên và tăng áp turbo. Động cơ 2.5 GDI hút khí tự nhiên cho công suất 191 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm đi kèm hộp số 8 cấp, dẫn động cầu trước (2 bánh). Còn động cơ 2.5 T-GDI tăng áp turbo cho công suất 277 mã lực, mô-men xoắn 422 Nm kết hợp hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép DCT cùng hệ thống dẫn động 4 bánh HTRAC (2 cầu). Mẫu xe SUV mới của Hyundai trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái ADAS, trừ bản thấp nhất Exclusive. Doanh số 8 tháng đã qua của Hyundai Santa Fe đạt 3.141 xe. Đồng thời, Santa Fe 2024 được kỳ vọng sẽ thu hẹp doanh số với đối thủ xếp trên là Ford Everest cũng như tạo được khoảng cách an toàn với 2 mẫu xe xếp dưới là Toyota Fortuner và Mazda CX-8. Ford Everest 2024 Ford Everest tại Việt Nam đang được bán ra dưới 6 phiên bản gồm: Ambiente, Sport, Titanium, Titanium+, Wildtrak và Platinum với mức giá dao động từ 1,099-1,545 tỷ đồng. Trong đó, cùng tầm giá cạnh tranh với Hyundai Santa Fe 2024, mẫu xe SUV 7 chỗ thương hiệu Mỹ có 3 phiên bản Ambiente, Sport, Titanium (1,099-1,313 tỷ đồng). Ngoại hình nam tính, mạnh mẽ là thứ ghi điểm đối với khách hàng của Ford Everest. Ảnh: Ford Việt Nam Ba phiên bản này của Ford Everest chỉ sử dụng động cơ diesel 2.0L tăng áp turbo công suất 168 mã lực, mô-men xoắn 405 Nm kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Hiệu suất động cơ này chỉ nhỉnh hơn đối thủ Hàn Quốc ở mô-men xoắn, còn lại đều thua kém. Ngoài ra, nếu chọn các phiên bản này, Ford Everest sẽ không có tùy chọn dẫn động 4 bánh như các phiên bản cao của Santa Fe. Đổi lại, ngoại hình của mẫu SUV thương hiệu Mỹ được đánh giá cao nhờ kích thước lớn hơn, thiết kế nam tính, mạnh mẽ, không gian ngồi rộng rãi và khả năng đi địa hình vượt trội so với Santa Fe 2024. Nội thất của Ford Everest cho thấy sự hiện đại với những trang bị tiện nghi đáng tiền. Ảnh: Ford Việt Nam Ford Everest là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, dù không được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ nhưng đây vẫn đang là một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường và đứng đầu phân khúc SUV- D. Hiện tại, doanh số cộng dồn 8 tháng đầu năm của Everest đạt 6.205 xe. Toyota Fortuner Toyota Forutner là đối thủ có giá bán tương đồng nhất với Hyundai Santa Fe 2024. Với mức giá từ 1,055-1,362 tỷ đồng, mẫu xe có 5 phiên bản gồm 2.4AT 4x2, 2.7AT 4x2, Legender 2.4AT 4x2, 2.7AT 4x4 và Legender 2.8AT 4x4. Mẫu xe sử dụng 2 tùy chọn động cơ diesel và xăng. Trong đó, động cơ diesel có 2 loại dung tích khác nhau. Động cơ diesel 2.4L cho công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Động cơ diesel 2.8L cho công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm. Còn động cơ xăng 2.7L có công suất 164 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm. Hộp số trên mẫu xe chỉ còn loại tự động 6 cấp kèm tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh 4WD. Hệ thống an toàn TSS chỉ được trang bị trên bản cao cấp nhất. Mẫu SUV 7 chỗ Nhật Bản được phân phối trên thị trường dưới dạng lắp ráp trong nước (động cơ diesel) và nhập khẩu nguyên chiếc (động cơ xăng). Kiểu dáng của Toyota Fortuner đã không có thay đổi lớn nào kể từ khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2017. Ảnh: TMV Về ngoại hình, Toyota Fortuner không có sự thay đổi đáng kể nào kể từ khi ra mắt thị trường Việt vào năm 2017. Đầu năm 2024, mẫu xe chỉ được nâng cấp nhẹ vào, chủ yếu tập trung vào trang bị tiện nghi như màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto, loa JBL. Nội thất của mẫu xe này cũng không được đánh giá cao khi có thiết kế đã khá lỗi thời. Các trang bị tiện nghi ở mức đủ dùng. Ưu điểm của Fortuner là không gian dành cho người ngồi tương đối rộng rãi và thoải mái. Nhược điểm cố hữu của Fortuner là khoảng sáng gầm xe lớn nên tạo cảm giác ngồi chênh vênh. Nội thất của Toyota Fortuner dường như đã không còn hợp thị hiếu của người tiêu dùng Việt. Ảnh: TMV Tuy có thiết kế cũ nhưng Toyota Fortuner vẫn được xem là sự lựa chọn an toàn dành cho những ai ưa chuộng thương hiệu Nhật Bản. Hiện tại, doanh số cộng dồn 8 tháng đầu năm của mẫu xe này đạt 1.799 xe. Còn số này so với thời kỳ đỉnh cao chỉ tương đương với hơn 1 tháng bán xe. Mazda CX-8 So với Hyundai Santa Fe 2024, Mazda CX-8 đang là mẫu xe có được ưu thế cạnh tranh nhất trong phân khúc SUV cỡ D khi có giá bán rẻ hơn, dao động từ 949 triệu đồng đến 1,129 tỷ đồng. Xe có 4 phiên bản gồm Luxury, Premium, Premium AWD và Premium AWD 6 chỗ. Mazda CX-8 đã bị khai tử trên toàn cầu để thay bằng CX-80. Ảnh: Mazda Việt Nam Bên cạnh giá bán thấp, Mazda CX-8 còn sở hữu thiết kế sang trọng và cao cấp. Chỉ có điều, ngoại hình của mẫu xe này lại giống như một phiên bản kéo dài của người anh em CX-5. Bên cạnh đó, nội thất của CX-8 hiện đã không còn phù hợp với xu hướng mới dù xe vẫn được trang bị nhiều tiện nghi. Xe có tùy chọn phiên bản 6 ghế như Hyundai Santa Fe 2024. Đáng chú ý, Mazda CX-8 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Về sức mạnh, Mazda CX-8 chỉ có duy nhất động cơ xăng 2.5L cho công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 252 Nm. Sức mạnh này tương đương với mẫu Santa Fe 2.5 GDI nhưng hộp số chỉ là loại tự động 6 cấp với tùy chọn dẫn động bánh trước hoặc 4 bánh AWD. Các trang bị an toàn cao cấp của mẫu xe có ở các phiên bản có giá trên 1 tỷ đồng. Nội thất của Mazda CX-8 toát lên vẻ cao cấp. Ảnh: Mazda Việt Nam Cùng với Toyota Fortuner, Mazda CX-8 cũng là mẫu xe ít có sự thay đổi hay nâng cấp đáng kể. 