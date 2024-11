Hyundai quay lại với nút bấm vật lý vì khách hàng ghét dùng màn hình cảm ứng

Hãng xe Hyundai thừa nhận họ đã bị cuốn hút bởi sự hào nhoáng của công nghệ màn hình cảm ứng, nhưng những khách hàng lại thấy khó chịu. Do vậy, nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc sẽ vẫn giữ nút bấm vật lý để chiều khách. Khoảng 10 năm trở lại đây xuất hiện một trào lưu trong thiết kế của các hãng xe, đó là loại bỏ dần hoặc hoàn toàn các phím điều khiển vật lý, khiến tài xế chỉ có thể điều khiển các tính năng thông qua màn hình cảm ứng trung tâm. Tuy nhiên, hãng xe Hàn Quốc Hyundai đã sớm nhận ra khách hàng tại Mỹ không thích điều này. Các nhà thiết kế của Hyundai thừa nhận đã phạm sai lầm lớn khi cuốn theo trào lưu loại bỏ các phím bấm vật lý và đưa toàn bộ thao tác điều khiển vào màn hình cảm ứng. Ông Ha Hak-soo - Trưởng bộ phận thiết kế của Hyundai tại Bắc Mỹ chia sẻ với Korea JoonAng Daily: "Khi Hyundai trang bị màn hình thông tin giải trí cho xe, phần lớn thao tác điều khiển cũng được thực hiện thông qua màn hình và khách hàng Mỹ không thích điều này". Ông Ha Hak-soo tiết lộ trong quá trình thử nghiệm, phần lớn người dùng tỏ ra căng thẳng, khó chịu và tức giận khi muốn kiểm soát một tính năng nào đó trong trường hợp cấp bách, nhưng lại không thể thực hiện được ngay. Có thể thấy, màn hình cảm ứng giúp thiết kế ở cabin sang trọng, gọn gàng và tích hợp nhiều chức năng hơn so với khi trang bị phím bấm vật lý. Khi xe đang ở trạng thái dừng đỗ, thao tác của người lái với màn hình cảm ứng là khá thoải mái. Tuy nhiên, khi xe đang di chuyển, đặc biệt là qua những địa hình gồ ghề, lắc lư, việc phải tập trung vào màn hình cảm ứng trung tâm để điều chỉnh một tính năng nào đó trên xe có thể gây mất an toàn. Thậm chí, nhiều khách hàng đã phản ứng gay gắt bởi với một số tính năng thông dụng, việc tìm và điều chỉnh qua màn hình cảm ứng thường mất thời gian hơn so với thao tác trên nút xoay hay phím bấm thông thường. Do vậy, Hyundai cam kết giữ lại các nút điều khiển vật lý trên xe của mình thay vì quá lạm dụng màn hình cảm ứng. Trong đó, mẫu Ioniq 5 mới được nâng cấp đã được hưởng lợi từ thay đổi này. Hãng xe Hàn Quốc đã chiều lòng khách hàng bằng cách trang bị dải phím bấm vật lý đặt ngay dưới màn hình cảm ứng trung tâm. Tuy nhiên, nhóm thiết kế của Hyundai tại Bắc Mỹ cũng đề cập đến khả năng khách hàng có thể thay đổi thái độ trong thời gian tới với màn hình cảm ứng, khi ô tô có công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến hơn, cho phép họ ít phải thao tác hơn khi lái xe. Theo Carscoops