Hyundai nhận cú hích bất ngờ từ mảng sedan

Bên cạnh các sản phẩm xe điện hóa, mảng sedan bất ngờ trở thành động lực thúc đẩy doanh số tháng 11 của Hyundai tại Mỹ. Tháng 11 là thời điểm quan trọng đối với các nhà sản xuất ô tô, khi đây là tháng bản lề để chạy doanh số trước khi chốt sổ cuối năm. Với Hyundai, đây là một tháng ấn tượng khi hãng vừa đạt doanh số tháng 11 cao nhất từ trước đến nay tại Mỹ với 76.008 xe được giao. Con số này tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn được thúc đẩy bởi các mẫu xe điện hóa. Trong số đó nổi bật nhất là Ioniq 5 với doanh số ấn tượng 4.989 xe trong tháng 11, hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng có doanh số cao nhất của Ioniq 5 tại Mỹ kể từ khi ra mắt, bất chấp việc phiên bản cập nhật 2025 sắp mở bán - điều thông thường sẽ làm chậm nhịp bán hàng của một mẫu ô tô. Kết quả này có được phần lớn nhờ các chương trình ưu đãi hấp dẫn từ hãng. Tiếp đó là mẫu sedan điện Ioniq 6 bán được 1.121 xe trong tháng 11. Tuy con số này thấp hơn nhiều so với Ioniq 5, nhưng vẫn là một cải thiện đáng kể so với mức 599 xe bán ra vào tháng 9. Sự chênh lệch lớn giữa hai mẫu xe của Hyundai cũng là dễ hiểu khi nhu cầu chung dành cho các mẫu SUV ngày càng tăng. Các mẫu xe hybrid (HEV) và plug-in hybrid (PHEV) của Hyundai cũng ghi nhận kết quả ấn tượng, bao gồm Santa Fe HEV, Tucson HEV và Tucson PHEV. Tất cả đều đạt doanh số tháng 11 cao nhất từ trước đến nay, cho thấy chiến lược điện hóa các mẫu xe phổ thông của Hyundai đang đi đúng hướng. Bên cạnh xe điện hóa, một trong những động lực thúc đẩy doanh số cho Hyundai tại Mỹ lại là mảng sedan dù thị phần của dòng xe này được cho là ngày càng thu hẹp. Cụ thể, mẫu Sonata vừa đạt mức tăng trưởng 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng đã có 6.971 chiếc Hyundai Sonata được bán ra trong tháng 11, đóng góp vào mức tăng trưởng doanh số 46% của dòng xe tính từ đầu năm. Bên cạnh đó, mẫu sedan cỡ vừa Elantra có doanh số tăng 29% trong tháng 11, đạt 11.344 xe. Tổng cộng đã có 125.113 chiếc Elantra được bán ra tính đến tháng 11. Con số ngang bằng với năm ngoái và giúp Elantra trở thành một trong ba mẫu xe Hyundai bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 2024, bên cạnh Tucson (185.954 xe) và Santa Fe (105.701 xe). Theo đánh giá của CEO Hyundai chi nhánh Mỹ, ông Randy Parker, sự bứt phá về doanh số trong trong tháng 11 vừa qua có được phần lớn nhờ vào sự ưa chuộng của khách hàng dành cho xe điện hóa ngày càng lớn. Cụ thể, doanh số xe điện của Hyundai đã tăng 77% trong năm nay trong khi mảng xe hybrid đã tăng tới 104%. Ông Parker cũng bày tỏ sự lạc quan về năm 2025, đặc biệt là với sự ra mắt của Ioniq 9 - mẫu SUV điện 3 hàng ghế được sản xuất tại Mỹ dự kiến ra mắt trong năm tới. Lê Tuấn