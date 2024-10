Hyundai Motor phá kỷ lục doanh thu nhờ xe hybrid

Nhà sản xuất ô tô Hyundai Motor của Hàn Quốc đã đạt doanh thu kỷ lục trong quý III/2024 bất chấp sự sụt giảm của thị trường xe điện. Kết quả này có được nhờ vào doanh số ấn tượng của dòng xe hybrid (xe lai xăng - điện). Hãng Hyundai giới mẫu xe mới Avante Hybrid tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 13/8/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN Theo công bố ngày 24/10, hãng xe Hàn Quốc ghi nhận doanh thu 42,93 nghìn tỷ won (khoảng 31,1 tỷ USD) trong quý III, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức doanh thu quý III cao nhất trong lịch sử công ty. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động giảm 6,5% xuống 3,58 nghìn tỷ won, thấp hơn so với dự báo của thị trường là 3,87 nghìn tỷ won, chủ yếu do chi phí bảo hành tại thị trường Bắc Mỹ. Doanh số xe hybrid tăng mạnh 43,96% lên 131.000 xe đã bù đắp cho sự suy giảm 7,58% của phân khúc xe điện xuống còn 61.000 xe. Tổng cộng, Hyundai bán được 201.849 xe thân thiện môi trường trong quý III, tăng 19,5%. Mặc dù thị trường xe điện chậm lại, Hyundai vẫn duy trì kế hoạch sản xuất tại nhà máy ở Georgia (Mỹ). Nhà máy này đã bắt đầu hoạt động từ ngày 3/10 và đang dần tăng công suất. Công ty kỳ vọng duy trì biên lợi nhuận hoạt động 8-9% trong năm nay, dù đối mặt nhiều thách thức như tăng trưởng chậm ở các thị trường chính, rủi ro tỷ giá và địa chính trị.