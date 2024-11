Hyundai giới thiệu SUV điện cỡ lớn, công nghệ sạc siêu nhanh

Ioniq 9, mẫu xe điện mới nhất của Hyundai là một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) ba hàng ghế, có thể chở tối đa bảy hành khách dành cho thị trường Mỹ. Hyundai Ioniq 9, mẫu SUV điện 3 hàng ghế được ra mắt tại sự kiện của Hyundai ở Hollywood Hills ở Los Angeles, California, Mỹ, ngày 20/11/2024. Ảnh: REUTERS Mẫu xe mới này là chiếc xe điện lớn nhất của Hyundai cho đến nay. Ioniq 9 dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý Mỹ vào mùa Xuân tới. Hyundai cho biết chiếc xe này sẽ có khả năng sạc nhanh từ 10% đến 80% trong 24 phút, với một lần sạc đầy xe sẽ đi được quãng đường ước tính là 539 km và có thể đạt tốc độ từ 0 đến 96 km/giờ chỉ trong 4,9 giây.



Hyundai từ chối công bố giá của chiếc SUV mới cho đến gần thời điểm mẫu xe xuất hiện tại các đại lý. Mẫu xe Kia EV9, được xây dựng trên cùng một nền tảng xe, hiện có giá khởi điểm khoảng 55.000 USD.



Ioniq 9 có thiết kế bên ngoài khác biệt rõ rệt so với Kia EV9 và các mẫu xe điện nhỏ hơn của Hyundai.



Mặc dù sự chuyển đổi sang xe điện diễn ra chậm hơn dự kiến, Hyundai vẫn kiên định với kế hoạch đã công bố trước đó là cung cấp đầy đủ các mẫu xe điện tại Mỹ, bao gồm một danh mục gồm 23 mẫu xe điện vào năm 2030.



Hyundai (bao gồm cả Kia) có doanh số bán xe điện lớn thứ hai tại Mỹ trong quý III/2024, chỉ đứng sau Tesla, hãng xe điện dẫn đầu tại Mỹ. Kia và Hyundai thuộc cùng một tập đoàn nhưng lại hoạt động riêng biệt tại thị trường Mỹ.



Ioniq 9 dự kiến sẽ được bán tại Hàn Quốc và Mỹ vào nửa đầu năm 2025, sau đó hãng có kế hoạch phân phối sang châu Âu và các thị trường khác. Mẫu xe này sẽ được sản xuất tại một nhà máy mới trị giá hàng tỷ USD ở Georgia.



Xe SUV ba hàng ghế đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình có trẻ nhỏ, những người thường xuyên chở con cái và bạn bè đi chơi hoặc đi du lịch.



Các hãng xe như Lucid, General Motors (GM), Cadillac, Volvo và Vinfast đều đang khởi động các mẫu xe điện ba hàng ghế.



Ông Sam Fiorani, Phó Chủ tịch công ty nghiên cứu AutoForecast Solutions, cho rằng các nhà sản xuất ô tô cần tham gia vào thị trường SUV ba hàng ghế để mang đến cho khách hàng những lựa chọn phù hợp. Ông cho biết, nếu không có mặt trong phân khúc mà khách hàng kỳ vọng, họ sẽ chuyển sang hãng khác, và việc giữ chân khách hàng dễ dàng hơn nhiều so với việc giành khách từ thương hiệu khác.



Với các chính sách ưu đãi hiện tại, ông Fiorani dự báo rằng những mẫu xe mới sẽ giúp doanh số bán xe điện ba hàng ghế tăng gấp đôi vào năm tới, đạt khoảng 150.000 chiếc, só 68.000 chiếc dự kiến trong năm nay.



Tuy nhiên, bà Jessica Caldwell, thuộc công ty nghiên cứu ô tô Edmunds cho rằng toàn bộ thị trường xe điện hiện tại rất khó khăn và việc xây dựng các SUV ba hàng ghế càng khó khăn do giá cả và chi phí cao. Các mẫu xe này là một phần trong chiến lược dài hạn của các nhà sản xuất ô tô nhằm mở rộng danh mục xe điện, nhưng bà Caldwell khẳng định rằng cần phải điều chỉnh lại dự báo về khối lượng xe bán ra trong phân khúc này. Vào tháng Tám, Ford đã đình chỉ kế hoạch sản xuất SUV điện ba hàng ghế, thay vào đó lựa chọn xây dựng các mẫu SUV lai để thu hút khách hàng với các xe có phạm vi hoạt động lâu hơn cho các chuyến đi xa.