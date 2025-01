Hyundai Creta 2025 chuẩn bị ra mắt Đông Nam Á, chờ ngày về Việt Nam

Sau một năm ra mắt tại thị trường Ấn Độ, bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu Hyundai Creta đã có mặt tại khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, mẫu SUV cỡ B này mới đây đã được bắt gặp tại Indonesia. Hình ảnh Hyundai Creta 2025 xuất hiện không che chắn trên đường phố cho thấy mẫu xe này sắp được ra mắt tại Indonesia. Về cơ bản, xe vẫn giữ nguyên kích thước, kiểu dáng giống với bản Creta facelift đã ra mắt tại Ấn Độ hồi năm ngoái. Điểm khác biệt hiếm hoi được giới truyền thông Indonesia chỉ ra đó là đèn lùi của xe được tích hợp vào dải phản quang ở góc thay vì nằm chính giữa cản sau như mẫu xe bán ở Ấn Độ. Do chỉ là bản facelift nên hệ truyền động của Hyundai Creta 2025 vẫn giữ nguyên so với bản cũ. Tại Ấn Độ, xe có 3 tùy chọn động cơ gồm: máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên tiêu chuẩn, máy xăng tăng áp 1.5L cao cấp và máy dầu 1.5L. Với việc chuẩn bị chào sân Indonesia, Hyundai Creta 2025 có khả năng cũng sẽ cập bến thị trường Việt trong giai đoạn nửa đầu năm 2025. Mẫu SUV cỡ B này có mặt tại Việt Nam từ năm 2022, ban đầu được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Hyundai Indonesia trước khi chuyển sang lắp ráp trong nước bởi TC Motor từ tháng 4/2023. Như vậy, mẫu Creta hiện hành đã có mặt tại thị trường Việt Nam được khoảng 3 năm. Một động thái làm mới dòng sản phẩm với phiên bản facelift được cho là phù hợp trong bối cảnh Creta hiện không còn duy trì được sức hút trong nhóm SUV cỡ B. "Đỉnh cao" của Creta tại Việt Nam là năm 2023 khi mẫu xe này trở thành sản phẩm bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B với doanh số lũy kế đạt 10.719 xe. Tuy nhiên khi bước sang năm 2024, mẫu xe Hàn Quốc gặp khó trước sự vươn lên của các đối thủ Nhật Bản như Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross. Tính hết tháng 11/2024, Hyundai Creta đã bán được tổng cộng 7.739 chiếc. Con số này giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2023, khiến mẫu xe của Hyundai bị bỏ khá xa bởi đối thủ dẫn đầu phân khúc là Mitsubishi Xforce (13.267 xe). Lê Tuấn