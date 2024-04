Hyudai Stargazer X công bố giá bán tại Việt Nam

Hyundai Stargazer X vẫn sở hữu động cơ 1.5L nhưng lại được bổ sung thêm công nghệ an toàn chủ động SmartSense

Hyundai Stargazer X được phân phối tại Việt Nam trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, cỗ máy Smartstream G 1.5L mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT do Hyundai phát triển.

Một điểm mới cải tiến của Stargazer X so với phiên bản trước đó là sự xuất hiện của phanh tay điện tử và hệ thống phanh tự động Auto Hold.

Hyundai Stargazer X cũng có đầy đủ những công nghệ an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lý thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí.

Hyundai Stargazer X cũng được nâng cấp ở hệ thống phanh với việc sử dụng phanh đĩa trên cả 4 bánh xe thay vì 2 như ở phiên bản trước. Đồng thời, xe được bổ sung thêm cảm biến va chạm trước.

Hyundai Stargazer X sẽ chính thức có mặt tại các đại lý từ tháng 5/2024.

Ngoài các công nghệ an toàn mang tính tiêu chuẩn thì Hyundai Stargazer X còn được bổ sung thêm hệ thống an toàn chủ động SmartSense. Hệ thống này sử dụng camera phía trước cùng bộ xử lý chuyên dụng để nhận biết tình hình giao thông, đưa ra sự hỗ trợ kịp thời cho người lái đảm bảo an toàn.