HyperOS 2 sắp ra mắt: Thiết bị nào được cập nhật?

Với nhiều cải tiến đột phá về AI, giao diện cùng khả năng tương thích rộng rãi, HyperOS 2 đánh dấu bước tiến quan trọng trong hệ điều hành của Xiaomi. Trong làn sóng cập nhật Android 15 của các nhà sản xuất smartphone, Xiaomi đã chính thức giới thiệu HyperOS 2 - phiên bản hệ điều hành mới nhất của hãng. Bản cập nhật này nổi bật với việc tích hợp sâu các tính năng AI, tối ưu hóa hiệu suất và làm mới hoàn toàn giao diện người dùng, theo kịp xu hướng chung của thị trường như One UI 7 của Samsung. Để giải đáp thắc mắc của người dùng về thời điểm cập nhật, Xiaomi đã công bố chi tiết lộ trình triển khai HyperOS 2 cho các dòng sản phẩm Xiaomi, Redmi và POCO. Các thiết bị được hỗ trợ và lịch trình cập nhật HyperOS 2 Trong một bài đăng chính thức trên X, Xiaomi đã chia sẻ lịch phát hành HyperOS 2, bao gồm tất cả các thiết bị sẽ nhận được bản cập nhật phần mềm mới. Danh sách này bao gồm các thiết bị Xiaomi, Redmi và POCO. Dưới đây là chi tiết: Danh sách các thiết bị sẽ nhận được HyperOS 2 Xiaomi Series: Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra

Xiaomi 14T, 14T Pro

Xiaomi 13T Pro, 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13 Lite

Xiaomi 12, 12 Pro, 12T, 12T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE, 11, 11 Ultra Redmi Series: Redmi Note 13, Note 13 Pro, Note 13 Pro+

Redmi 13, 13C

Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro+, Note 12S

Redmi 12, K50i POCO Series: POCO F6, F6 Pro, F5, F5 Pro, F4 GT

POCO X6, X6 Pro, X5 Pro, X4 GT

POCO M6, M6 Pro

POCO C75, C65 Tablet Series: Xiaomi Pad 6S Pro, Pad 6

Redmi Pad Pro, Pad SE (8.7, 4G)

POCO Tab Lộ trình cập nhật HyperOS 2 Đợt đầu tiên - Tháng 11/2024: Xiaomi đã lên kế hoạch triển khai HyperOS 2 cho các thiết bị flagship và dòng sản phẩm mới nhất, bao gồm toàn bộ series Xiaomi 14, Xiaomi 13T Pro và Xiaomi Mix Flip. Ngoài ra, dòng Redmi Note 13 cùng các model POCO F6, X6, M6 cũng sẽ được ưu tiên cập nhật trong đợt này. Đặc biệt, Xiaomi Pad 6S Pro và Mi Band 9 Pro - 2 thiết bị ngoài dòng điện thoại - cũng sẽ được cập nhật HyperOS 2 trong tháng 11. Đợt thứ hai - Đầu tháng 12/2024: Các thiết bị còn lại trong danh sách sẽ lần lượt nhận được bản cập nhật HyperOS 2 từ đầu tháng 12. Xiaomi sẽ triển khai cập nhật theo từng đợt để đảm bảo tính ổn định và trải nghiệm người dùng tốt nhất. Các tính năng mới trong HyperOS 2 Super Xiao Ai: Trợ lý giọng nói AI mới có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn như tạo hình nền động trên màn hình khóa, hoàn thành một bản vẽ, xử lý văn bản (nhận diện, dịch, soạn thảo), xử lý video hoặc âm thanh, và nhiều tác vụ thú vị khác. Super Xiao Ai được thiết kế để hoạt động trên toàn bộ hệ sinh thái Xiaomi, từ việc lập kế hoạch tuyến đường, điều khiển điều hòa, TV, đến các thiết bị thông minh khác trong nhà. Hyper Core mới: Cải thiện thời lượng pin, hiệu suất (bao gồm cả trong chơi game), hiệu suất năng lượng và độ ổn định. Các tính năng bảo mật và quyền riêng tư cũng được nâng cấp. Hiệu ứng hình ảnh mượt mà hơn: Một số hiệu ứng chỉ khả dụng trên các thiết bị mạnh như chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 hoặc cao hơn, đảm bảo trải nghiệm mượt mà ngay cả trên các thiết bị yếu hơn. Hyper Connect 2.0: Cải thiện khả năng kết nối các thiết bị trong hệ sinh thái Xiaomi, giúp dễ dàng phát nội dung từ điện thoại lên máy tính bảng hoặc TV, đồng thời hỗ trợ sử dụng camera của nhiều thiết bị để tạo video. Hệ thống cũng hỗ trợ kết nối với các thiết bị Apple như iPhone, iPad và MacBook. Hệ thống file LROFS (Logical Read-Only File System): Giảm không gian sử dụng bởi file hệ thống, cải thiện hiệu suất tổng thể và tăng cường bảo mật nhờ khả năng đọc file nhanh và tính năng chỉ đọc. Các widget được cập nhật: Widget ứng dụng được thiết kế đẹp mắt và chức năng hơn, ví dụ: widget thời tiết hiển thị mưa rơi tự nhiên. Các widget có thể được nhóm lại để tiết kiệm không gian màn hình. AI trong ứng dụng thư viện ảnh (Gallary): Tính năng AI cho phép thay đổi kích thước hình ảnh và xóa vật thể khỏi ảnh mà không cần phần mềm bên thứ ba. Always On Display (AOD): Thêm nhiều tùy chọn thiết kế và cho phép thời gian hiển thị màn hình vô hạn. Giao diện Camera được tinh chỉnh: Thiết kế lại giao diện để dễ dàng truy cập các cài đặt, cải thiện trải nghiệm chụp ảnh. Trung tâm điều khiển (Control Centre): Thiết kế lại nhẹ nhàng, nâng cấp để dễ sử dụng hơn. Chuyển đổi ứng dụng mở: Tính năng tương tự như trên iOS, giờ đây có sẵn trong HyperOS 2. Bảo vệ cài đặt ứng dụng: Một tính năng bảo mật mới chỉ cho phép cài đặt ứng dụng đã được xác minh từ Xiaomi App Store (có thể tắt tùy chọn này), giúp bảo vệ thiết bị khỏi virus và phần mềm độc hại.