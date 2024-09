HYBE - Kẻ hủy diệt Kpop và trận cuồng phong nhắm vào tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc

Tuy nhiên, khi ngày comeback cận kề, công ty vẫn chưa hé lộ bất kỳ thông tin nào về sản phẩm mới. Thay vào đó, đầu tháng 9, Pledis tung ra loạt card bo góc của era cũ - 17 Is Right Here nhằm “bào fan" đến nấc cuối cùng. Động thái này khiến fandom SEVENTEEN cảm thấy như bị lợi dụng. Người hâm mộ tỏ ra bất mãn, chỉ trích công ty - mà trên hết là HYBE, tập đoàn đang nắm gần như toàn quyền ở Pledis.

Ngoài những sự cố này, HYBE thường xuyên bị các fandom chỉ trích vì sự chăm sóc nghệ sĩ kém. Các thành viên trong nhóm thường bị thương, đặc biệt là ở chân. Thiếu an ninh tại các sân bay, dẫn đến tình trạng xô đẩy ảnh hưởng đến thần tượng, là chuyện thường xuyên xảy ra.

Được mệnh danh là “Kẻ hủy diệt Kpop”

HYBE hoạt động với tôn chỉ “We believe in music" (Chúng tôi tin tưởng vào âm nhạc), nhưng xét về mọi mặt, điều này càng trở nên mỉa mai hơn khi những sự thật bắt đầu bị bóc trần. Người đứng đầu tập đoàn, “cha đẻ" BTS - chủ tịch Bang Si Hyuk hoá ra lại không tin tưởng vào âm nhạc nhiều đến thế. Sau loạt phốt vừa qua, nhiều khán giả châm biến, thực chất tôn chỉ HYBE theo đuổi là… “We believe in money" - làm tất cả vì lợi nhuận.

Bang Si Hyuk bị gọi là “kẻ huỷ diệt Kpop”. Những xu hướng “độc hại" khởi xướng từ HYBE như “sản xuất nhạc ăn liền” - ca khúc dài dưới 3 phút, nhóm nữ không chú trọng tài năng,... bị lên án mạnh mẽ. Trong phim tài liệu nói về hành trình tạo nên nhóm nữ đa quốc tịch KATSEYE, chủ tịch HYBE “rước gạch đá" vì phát ngôn “tài năng không phải yếu tố ưu tiên để tìm kiếm thần tượng, mà là thần thái ngôi sao". Từ đây, người ta hiểu rõ tại sao các nhóm nhạc nhà HYBE có chung 1 điểm yếu - kỹ năng kém. Nhất là các nhóm nhạc nữ do chính tập đoàn này bồi dưỡng.

Từ LE SSERAFIM, NewJeans cho đến ILLIT, tất cả đều bị đánh giá thấp mặt kỹ năng. Đáng nói nhất là trường hợp của LE SSERAFIM. Thảm hoạ hát live Coachella 2024 đủ để huỷ hoại hình ảnh nhóm. Đến nay LE SSERAFIM vẫn chưa lấy lại được danh tiếng, bị dân Hàn ghét bỏ, gọi là “nỗi xấu hổ quốc gia”. Trong câu chuyện này, trách nhiệm hoàn toàn đến từ công ty quản lý.

Theo đuổi giá trị ngắn hạn, tạo nên vô số vấn đề tiêu cực, HYBE nói chung và Bang Si Hyuk đang huỷ hoại Kpop. Khán giả phẫn nộ trước cách vận hành của đế chế giải trí lớn nhất Hàn Quốc, khi các nguyên tắc trong sáng tạo bị xâm phạm một cách nghiêm trọng. HYBE đang trở thành “cỗ máy kiếm tiền", sản xuất thần tượng hàng loạt mà không chú trọng đến chất lượng thực sự. Mỉa mai hơn cả, đây lại là đế chế giải trí tạo nên “quốc bảo" BTS, đưa Kpop tiến gần hơn với các tiêu chuẩn và giải thưởng quốc tế.

Theo VOV