Hy hữu: Bệnh nhân sốc phản vệ độ 3 do bị kiến cắn tại Quảng Ninh

Ngày 8.9, Trung tâm Y tế TX Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vừa cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân bị phản vệ độ 3 do kiến cắn.

Trước đó, trưa ngày 6.9, nhân viên Trạm Y tế xã An Sinh, TX Đông Triều đã trực tiếp cấp cứu tại nhà cho bệnh nhân T.D.P (49 tuổi, địa chỉ xã An Sinh, TX Đông Triều) bị sốc nghi do phản vệ và đưa bệnh nhân đến Trung tâm Y tế TX Đông Triều kịp thời.

Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, gọi, hỏi không đáp ứng, mạch nhanh, nhỏ, huyết áp 50/30 mmHg, da và đầu chi lạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán: Phản vệ độ 3, bệnh nhân được xử trí tiêm và truyền Adrenaline, bồi phụ dịch, kiểm soát hô hấp, tiêm corticoid và kháng histamin.