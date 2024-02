Hwang Jung Eum chia tay chồng đại gia sau 3 năm tái hợp

Sáng 22/2, tờ The Fact đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng Hwang Jung Eum đã chia tay đại gia ngành thép Lee Young Don ngay đầu năm mới.

Theo nguồn tin, người quen xác nhận mỹ nhân She Was Pretty đã đệ đơn ly hôn lên tòa án, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm. Đến nay, đại diện chưa chính thức lên tiếng về thông tin do truyền thông Hàn đăng tải.



Truyền thông Hàn đưa tin Hwang Jung Eum chính thức ly hôn