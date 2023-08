Huỳnh Như bật khóc cảm ơn người hâm mộ, tiếc không ghi bàn ở World Cup nữ 2023

Your browser does not support the video tag.

Huỳnh Như nghẹn ngào trước tình cảm của người hâm mộ.

"Tôi và toàn đội đã có trải nghiệm ở đấu trường World Cup, thực sự đó là niềm vinh hạnh với mỗi cầu thủ của đội tuyển Việt Nam", Huỳnh Như chia sẻ sau khi xuống sân bay.

Tiền đạo đội trưởng đội tuyển Việt Nam nghẹn ngào, rơi nước mắt khi thấy hàng trăm cổ động viên có mặt ở sân bay đón đội. Cô nói: "Trước World Cup, tôi và toàn đội quyết tâm ghi bàn thắng dành tặng người hâm mộ.