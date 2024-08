‘Huyền thoại điện ảnh’ Alain Delon qua đời ở tuổi 88

Có một sự nghiệp lững lẫy nhưng Alain Delon lại chưa bao giờ thành công tại Hollywood. Nhưng điều tưởng như thất bại này, lại khiến ông được nhớ đến nhiều hơn nữa.

Ngoài việc đóng phim nội địa, ông nỗ lực đột phá với các dự án tiếng Anh bằng việc tham gia phim hài The Yellow Rolls-Royce (1964) do Anthony Asquith đạo diễn. Nghệ sĩ còn xuất hiện trong Lost Command (1966), Texas Across the River (1966) và Is Paris Burning? (1966). Tuy nhiên, không có bộ phim nào đủ thành công ở Hollywood, khiến ông quyết định trở về Pháp.

Alain Delon rời Hollywood về lại Pháp vì không có được bộ phim nào gây dấu ấn với khán giả Mỹ

Năm 1967, nghệ sĩ đóng phim Le Samouraï do Jean-Pierre Melville đạo diễn, trong đó ông vào vai sát thủ mặc áo mưa. Thành công của tác phẩm khởi đầu cho loạt phim tội phạm của Pháp như The Sicilian Clan (1969) và The Red Circle (1970).

Trong suốt những năm 1970, Delon tiếp tục đóng phim, góp mặt trong Mr. Klein - giải César cho phim hay nhất năm 1977. Phim lấy bối cảnh năm 1942, khi Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Delon vào vai nhà buôn nghệ thuật trong Thế chiến II, bị nhầm lẫn với một người Do Thái cùng tên. Năm 1985, ông giành giải César Nam chính xuất sắc, với màn hóa thân trong Our Story của Bertrand Blier.

Alain Delon lần đầu tuyên bố giải nghệ năm 1997 nhưng sau đó vẫn trở lại với điện ảnh

Năm 1997, Delon tuyên bố giải nghệ nhưng trở lại vào năm 2008 trong phim Asterix at the Olympic Games. Năm 2017, tài tử nói với AFP sẽ thực hiện thêm một vai diễn rồi giải nghệ. Tuy nhiên, bộ phim đó đến nay vẫn chưa được bấm máy. Lần đóng phim gần nhất của ông là vai khách mời trong S Novym godom, mamy (phát hành năm 2012) của đạo diễn Nga - Artyom Aksenenko.

Suốt sự nghiệp của mình, Delon đã được vinh danh ở nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải César cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong Notre histoire (1984), giải Gấu vàng danh dự tại Liên hoan phim quốc tế Berlin (Đức) lần thứ 45 (1995), giải Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes 2019…