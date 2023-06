Huyền Lizzie diện bikini cọng thun khoe 2 vết sọc cơ thể mơ ước

Để có được vóc dáng chuẩn với vòng eo thít lại, vòng 3 nở nang, Huyền Lizzie tập kháng lực đều cho cả thân dưới lẫn thân trên. Một buổi tập của cô thường là full body. Các bài cho vòng 3 có thể kể là smith squat, reverse lunges, hip thrust,... Cô xen kẽ thân trên với push up, lat pull down, row,... cho phần lưng rắn chắc, tạo thắt eo bé.

Chia sẻ trên MXH, cô cho rằng, Khung thời gian tập luyện của mình không hề cố định. Do đó, người đẹp thường tận dụng thời gian rảnh bất cứ lúc nào để ra phòng tập dù đó có thể là ca tập tối muộn lúc 21h.

Cô là 1 trong những người đẹp chăm chỉ có màn khai tạ chất lượng sau kì nghỉ Tết nguyên Đán 2023. Nữ diễn viên của Thương Ngày Nắng Về gương mẫu check in phòng gym với bài tập conventional deadlift. Trải qua 1 mùa Tết nhưng quý cô vẫn giữ được chất lượng đường cong. Thậm chí vòng 3 của quý cô lại thêm đầy đặn và cong võng hơn.

Không chỉ tập gym, Huyền Lizzie thời điểm cuối năm còn nâng level rèn luyện thể lực lên bằng cách "chạy show" tập luyện. Có ngày cô check in ở cả phòng gym lẫn Pilates. Chính vì nỗ lực đó, nữ diễn viên mới có được thành quả vóc dáng mãn nhãn như hiện tại.

Với chị em muốn giảm cân, giữ dáng lại cần ra sức chỉnh đốn lại khẩu phần ăn. So với việc đi tập (tăng calo out) thì việc kiểm soát thực đơn (lượng calo in) vẫn là kế sách thông minh hơn cả.



Muốn có eo nổi sọc bụng mà vẫn bé, Huyền Lizzie đã áp dụng mẹo ăn với đồ trộn mỗi sáng.

Thành phần chính trong tô đồ trộn của cô gồm có hoa quả tươi, sữa chua, granola. Chúng được cân đo đong đếm rất vừa vặn trong một chén. Định lượng ăn uống mỗi người sẽ khác vì tùy thuộc vào độ tuổi, cân nặng lẫn chiều cao. Tuy nhiên, chị em vẫn có thể học hỏi Phan Minh Huyền thực đơn giảm cân này. Món đồ ăn sáng nhiều chất xơ, nhẹ bụng và thích hợp với cả những người ăn chay. Bạn cũng có thể cân nhắc mix thêm bột whey protein hoặc ăn cùng trứng luộc cũng là gợi ý hay ho.

