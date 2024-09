Huỷ quyết định công nhận trúng đấu giá thửa đất hơn 500m2 tại Thanh Oai

UBND TP Hà Nội hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất L1, thuộc khu đất lô C trong cụm công nghiệp Thanh Thùy, huyện Thanh Oai. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành quyết định về việc hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để sản xuất kinh doanh tại thửa đất L1 thuộc khu đất Lô C cụm công nghiệp Thanh Thùy (xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Theo đó, hủy quyết định số 4636/QĐ-UBND ngày 14.9.2023 của UBND TP Hà Nội về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để sản xuất kinh doanh tại thửa đất L1 thuộc khu đất Lô C cụm công nghiệp Thanh Thùy, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai. Lý do hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá do tổ chức trúng đấu giá nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Theo quyết định, tên nhà đầu tư trúng đấu giá là Công ty TNHH MTV Thương mại Đức Thành địa chỉ tại Khu Cầu Dừa, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội; mã số doanh nghiệp: 0500557536; đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thùy Dương. Thửa đất trúng đấu giá là thửa đất L1 diện tích 516.19m2 nằm trong Khu đất lô C, cụm công nghiệp Thanh Thùy, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai. Giá trúng đấu giá là 10.930.323.250 đồng. Công ty TNHH MTV Thương mại Đức Thành không được nhận lại tiền đặt cọc. Trường hợp đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định. UBND TP Hà Nội giao UBND huyện Thanh Oai (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai) thông báo cho Công ty TNHH MTV Thương mại Đức Thành việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, đề xuất phương án tổ chức lại việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất L1 theo quy định. Cục Thuế TP Hà Nội (Chi cục Thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ) phối hợp với UBND huyện Thanh Oai, Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Oai thu hồi số tiền đặt cọc; thực hiện việc hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc Công ty TNHH MTV Thương mại Đức Thành đã nộp theo quy định. Duy Minh