Hủy 2 đêm nhạc ở sân Mỹ Đình, khán giả có được hoàn tiền vé

Hai đêm đại nhạc hội Kpop "K-Time live in Hanoi" không thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Thông tin hoàn tiền vé được người hâm mộ quan tâm. Ít ngày trước khi hai đêm nhạc K-Time live in Hanoi diễn ra, ban tổ chức (BTC) thông báo hủy bỏ sự kiện. Ban đầu, đêm nhạc dự kiến tổ chức ngày 16-17/11 ở sân Mỹ Đình (Hà Nội). “Vì những lý do khách quan ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi buộc phải dừng kế hoạch tổ chức như đã định” - BTC thông tin qua fanpage chưa đầy 2.000 lượt theo dõi. Số lượng vé bán ra chưa được các bên liên quan thống kê. Tuy nhiên trên Ticketbox - đối tác phát hành vé của sự kiện - cho thấy sơ đồ bán vé trên hệ thống vẫn còn nhiều chỗ trống, chưa có bất kỳ khu vực nào được "sold out" (bán hết).

Đại nhạc hội Kpop ở Mỹ Đình ế vé, thông bảo hủy show trước đêm diễn 3 Sức mua thấp cho thấy sự kiện ca nhạc Kpop quy tụ nhiều nhóm nhạc, ca sĩ Hàn Quốc không được khán giả Việt quan tâm. Ticketbox là đơn vị trung gian nắm giữ 100% tiền vé của người mua và không gửi tiền vé cho BTC trước khi sự kiện diễn ra. Nếu sự kiện bị hủy, đơn vị sẽ xử lý hoàn tiền cho người mua theo quy định của hệ thống. Trước sự lo lắng của fan, phía Ticketbox thông báo hoàn tiền cho người mua trong vòng từ 2-5 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) vào tài khoản mà khán giả đã dùng để thanh toán đơn hàng. “Sau khi chúng tôi lập lệnh hoàn tiền, ví điện tử/ngân hàng phát hành thẻ tiếp tục xử lý để hoàn tiền về tài khoản của quý khách” - đơn vị phát hành vé cho biết. Thông báo từ Ticketbox khiến người mua vé K-Time live in Hanoi phần nào yên tâm bởi đây là đơn vị từng bán vé concert BlackPink ở Việt Nam hay gần đây là 2 show Anh trai đang gây sốt. Trước đây, nhiều đại nhạc hội Kpop đưa khán giả vào cảnh ức chế vì sự mập mờ, thiếu uy tín từ BTC lẫn đơn vị trung gian bán vé. Đại nhạc hội K-pop Open Air #2 do Bom Entertainment tổ chức hai đêm 23, 24/12 tại sân Mỹ Đình được bán vé qua qua kênh thanh toán Cake. Đến khi sự kiện bị hủy phút chót, đơn vị bán vé không đưa ra hướng giải quyết hợp lý, đến nay nhiều khán giả vẫn chưa nhận được hoàn tiền vé. Năm 2019, đại nhạc hội Kpop Concert Daebak do Công ty Dược Sao Nam và GN Entertainment đồng tổ chức, khẳng định hoàn lại 100% tiền vé nếu hủy sự kiện. Thông báo của BTC hết lần này đến lần khác dời ngày hoàn trả khiến fan nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo. Theo Tiền Phong