Hương Tràm: 'Họ dùng hình ảnh bố tôi, một người đạo đức cả đời để cắt ghép'

Tôi chưa dám nói tương lai tôi có lấy chồng sinh con, lập gia đình hay không”, Hương Tràm chia sẻ. Tại chương trình Kháng thương tuần này, ca sĩ Hương Tràm đã chia sẻ về việc gia đình cô bị mạng xã hội tấn công sau khi đi Mỹ du học 5 năm. Cô nói: “Họ khiến bố mẹ tôi nghĩ rằng cho con gái theo nghề là không đúng đắn, rằng đáng lẽ nên ngăn cản tôi nhiều hơn lúc tôi muốn đi hát.

Hương Tràm và bố ruột Bố mẹ tôi đang đến tuổi cần nghỉ ngơi, muốn được sống cuộc sống bình thường thì phải mất thời gian đi giải thích những điều không đáng có. Bố mẹ tôi mất ngủ, không thoải mái mỗi khi bước ra ngoài. Những cái này khiến tôi thấy có lỗi. Gia đình tôi rất tỉnh táo để giữ cho tôi tâm lý ổn định khi đi xa. Nhưng tôi nghĩ mình đã làm ảnh hưởng đến người thân theo chiều hướng không tốt. Họ dùng hình ảnh bố tôi, một người sống đạo đức cả đời, giữ danh dự cho gia đình để cắt ghép, bảo rằng đó là bồ tôi. Đây là những điều vô cùng tiêu cực, ảnh hưởng tới gia đình tôi. Những ngày đó, tôi liên lạc về gia đình rất nhiều để trấn an tinh thần mọi người dù mọi người nghĩ tôi mới là người cần được trấn an. Mỗi ngày, tôi đều nhắn tin bảo rằng: Con cần bố mẹ sống ổn để con được yên tâm bên này. Bố mẹ cũng chỉ nói rằng: Bố mẹ hi vọng con giữ được bình tĩnh trong chuyện này. Nó cũng ảnh hưởng tới bố mẹ nhưng cứ về Việt Nam đi rồi mình giải quyết. Bố mẹ tôi tuyệt vời, trao cho tôi quyền được bình yên khi tôi đang không có ai ở bên, đến khi tôi quay lại, cả gia đình sẽ cùng giải quyết với nhau. Tôi cảm ơn bố mẹ vì đã tin tưởng vào tôi, cho tôi được sống bình yên và luôn ở bên cạnh tôi. Sau đó, tôi quyết định về nước để giải quyết chuyện này. Sự thật vẫn mãi là sự thật. Mọi chuyện bị đẩy đi quá xa. Tôi chưa dám nói tương lai tôi có lấy chồng, sinh con hay không nhưng tôi sợ chuyện này ảnh hưởng đến những cô gái đang muốn tham gia nghệ thuật, khiến họ sợ và chùn bước vì cũng muốn lấy chồng, sinh con. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn rằng, không sao cả, sự thật mãi là sự thật. Nếu các bạn bị rơi vào hoàn cảnh giống tôi, bị vu khống, bị đặt điều những thứ mà các bạn không làm thì phải đứng lên, bảo vệ chính bản thân mình. Càng nhiều tiếng nói, góp gió thành bão thì sẽ khiến câu chuyện đi theo hướng tích cực hơn. Tôi tự thấy mình xử lý câu chuyện này đúng thời điểm và rất bình tĩnh”. Trước đó, Hương Tràm bất ngờ rời bỏ showbiz khi sự nghiệp đang thăng tiến để đi Mỹ du học 5 năm. Trong thời gian này, cô bị đồn thổi sang Mỹ để sinh con. Tới gần đây, tin đồn này càng lan truyền mạnh mẽ, khiến nữ ca sĩ bị ảnh hưởng nặng nề. Theo Người Đưa Tin