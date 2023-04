Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký và sử dụng dịch vụ YouTube Premium

Để đăng ký sử dụng dịch vụ YouTube Premium, đầu tiên người dùng mở ứng dụng (app) YouTube lên, sau đó vào phần Cài đặt (Settings) tại biểu tượng bên góc phải màn hình trên cùng.

Sau đó người dùng chọn vào mục Nâng cấp YouTube Premium (Get YouTube Premium). Tại đây bạn sẽ được thông báo có thể sử dụng miễn phí 1 tháng sau đó sẽ tính cước theo quy định. Người dùng nhấn vào Sử dụng miễn phí (Try it for free).