Hưng Yên: Bắt giữ 4 kẻ nổ súng cướp 8 tỷ đồng

Ngày 4/1, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan này đã bắt giữ Nguyễn Anh Sơn (SN 1998, trú tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Minh Chiến (SN 2001, trú tại xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, Bình Phước), Khúc Ngọc Đoàn (SN 2003, trú tại xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, Thái Bình) và Dương Đăng Nam Trường (SN 2000, trú tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, Bắc Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nguyễn Anh Sơn tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Trước đó, ngày 26/12/2023, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo lúc 15h50 cùng ngày, tại quán cafe thuộc khu đô thị ở xã Cửu Cao, huyện Văn Giang có 5 kẻ sử dụng súng và dao gây ra vụ án giết người, cướp tài sản (số tiền khoảng 8 tỷ đồng), bắn 1 người bị thương.

Căn cứ tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Văn Giang và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.