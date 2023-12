Huế đào tạo kỹ năng an toàn thông tin cho hơn 500 công chức, viên chức

Ngoài ra, Thừa Thiên Huế còn tổ chức tọa đàm, mời báo cáo viên chia sẻ kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng mạng Internet, mạng xã hội và các thiết bị thông minh.

Nhận định một tồn tại, hạn chế trong đảm bảo an toàn thông tin tại tỉnh Thừa Thiên Huế là nguồn nhân lực còn mỏng và chưa đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian tới, Huế sẽ tiếp tục tập trung đào tạo chuyên sâu các kỹ năng về an toàn thông tin cho bộ phận cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn thông tin.

Cùng với đó, sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn tỉnh; tích cực tham gia các khóa đào vận hành hệ thống, kỹ năng bảo mật và xử lý các sự cố về an toàn, an ninh mạng do trung ương tổ chức theo chương trình “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.

Một việc khác cũng sẽ được chú trọng thời gian tới là hoàn thiện xây dựng rà soát các yêu cầu tiêu chí số 5 về an toàn thông tin tại bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số - DTI cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ TT&TT; các tiêu chí đánh giá giải pháp, dịch vụ Trung tâm giám sát điều hành an toàn, an ninh mạng - SOC; 13 tiêu chí đánh giá an toàn thông tin được Bộ TT&TT hướng dẫn kỹ thuật trong triển khai Đề án 06 cho các Hệ thống thông tin của tỉnh để phục vụ kết nối Hệ thống định danh, xác thực điện tử; đảm bảo tiện lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia Hệ thống thông tin, đồng thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.