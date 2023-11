Huế chọn 2 hệ thống đang vận hành làm mục tiêu diễn tập an toàn thông tin 2023

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet ngày 8/11 về kết quả diễn tập thực chiến lần này, Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong thời gian 1 ngày diễn tập, 2 đội tấn công thuộc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh và Công ty An ninh mạng Viettel đã phát hiện ra các lỗ hổng bảo mật lộ lọt thông tin mã nguồn tồn tại ở máy chủ hệ thống và đã tiến hành khai thác thành công.

Với 4 đội phòng thủ thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh; Công ty An ninh mạng Viettel và Công ty an ninh mạng Bkav, các đội đã phát hiện sớm được các hành vi khai thác trên máy chủ thông qua hệ thống giám sát an ninh mạng SOC.

Các hoạt động điều tra, truy vết và triển khai các biện pháp ngăn chặn, cách ly cũng đã được các đội phòng thủ tổ chức thực hiện.

“Kết quả này là tiền đề để Sở TT&TT rà soát lại các lỗ hổng bảo mật còn tồn tại trên các hệ thống thông tin của tỉnh; tham mưu triển khai các giải pháp sâu, rộng hơn nữa để bảo vệ Hệ thống thông tin; đánh giá lại quy trình tấn công và phòng thủ, ứng cứu sự cố khi có sự cố xảy ra”, đại diện Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ thêm.

