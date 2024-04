Huế 'chẳng có gì chơi'? Nàng thơ đến Cố đô và khám phá điều bất ngờ

Có sở thích đi đó đi đây, cô gái Thuận Phạm ưu tiên khám phá những địa điểm du lịch trong nước. Vì các địa điểm trong nước đẹp đẽ không thua kém gì so với các địa điểm nổi tiếng ở nước ngoài. Cô bạn yêu thích cảm giác khám phá một thành phố với tâm thế thong dong nhất, để hòa mình với thành phố và tìm được những điều xinh đẹp, nhỏ bé bên trong...

Từ lâu, với du khách đến từ Hà Nội, Huế luôn là thành phố thân thương dù chỉ mới được nhìn, được nghe mà chưa từng có dịp đặt chân đến đây khám phá. Thỉnh thoảng, khi vô tình thấy những bộ ảnh mọi người chụp tại Đại Nội Huế trong trang phục truyền thống, Thuận Phạm lại quyết tâm “phải đến Huế để có những thước ảnh như thế”.

Hàng cây xinh đẹp ở biển Thuận An.

“Ngoài ra, còn có một lý do khá đặc biệt khiến mình thu xếp đến Huế đó là sự tò mò. Có những người nói Huế thương lắm, ai đến Huế một lần đều mê mẩn sự bình yên, cái đẹp đến từng ngóc ngách của thành phố này. Nhưng cũng có những người lại nói Huế chẳng có gì chơi nhiều. Do đó, mình quyết định đi Huế để xem thành phố này có gì mà gây tranh cãi đến thế. Và rồi, mình hoàn toàn “thỏa mãn” với chuyến đi Huế đầu tiên này”, du khách 26 tuổi bày tỏ.

Theo Thuận Phạm, chuyến đi Huế này với nữ du khách được gọi là “chuyến đi chữa lành”. Vì mọi thứ từ cảnh quan, ẩm thực, con người đều hoàn hảo, nhẹ nhàng và xinh xắn đến nao lòng...

“Hôm đầu tiên khi được ngắm hoàng hôn tại biển Hải Dương, mình đã hơi xúc động, lặng đi một chút vì lâu rồi mới được gặp hoàng hôn đẹp đến thế. Bầu trời và mặt biển hòa vào làm một khiến mình phải thốt lên rằng sao thiên nhiên lại đẹp đến thế. Mình còn mê mẩn Đại Nội Huế, lăng vua Tự Đức, lăng vua Khải Định… vì quá xinh đẹp và yên bình”, Thuận Phạm cảm nhận.

Nhớ lại chuyến đi này, du khách kể, vào đầu tháng 4, cô nàng cùng người bạn đã có chuyến du lịch Huế, Đà Nẵng bằng tàu hỏa.

Lần đầu có mặt ở Cố đô Huế, cô gái đến từ Thủ đô đã đi tham quan các điểm như trường Quốc học Huế, Phu Văn Lâu, Cột cờ Kỳ đài, biển Thuận An, biển Hải Dương và Hải đăng Thuận An ngắm hoàng hôn đẹp. Du khách này khuyên mọi người nhất định phải đi ngắm hoàng hôn ở biển, chưa kể, ở biển Thuận An có các cây xanh ven đường chụp ảnh rất chill, còn biển Hải Dương có bờ kè, hải đăng chụp ảnh rất đẹp.

Khung cảnh hữu tình ở Huế.