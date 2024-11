Huawei ra mắt điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành tự phát triển

Theo trang huaweicentral.com, dòng sản phẩm mới bao gồm 4 mẫu: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ và Mate 70 Ultimate Design, với những thông số kỹ thuật khác nhau. Mate 70 Pro. (Nguồn: Huawei) Ngày 26/11, Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc đã ra mắt chiếc điện thoại thông minh đầu tiên được trang bị hệ điều hành hoàn toàn do hãng tự phát triển. Đây là một bước thử nghiệm quan trọng trong cuộc đua giành thị phần với những “gã khổng lồ” công nghệ của phương Tây. Theo trang huaweicentral.com, dòng sản phẩm mới bao gồm 4 mẫu: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ và Mate 70 Ultimate Design, với những thông số kỹ thuật khác nhau. Phần lớn điện thoại di động trên toàn cầu sử dụng hệ điều hành iOS của Apple và Android của Google. Tuy nhiên, Huawei đang tìm cách cạnh tranh với mẫu điện thoại mới nhất mang tên Mate 70, hoạt động trên hệ điều hành HarmonyOS Next do chính công ty phát triển.

Điều đáng chú ý là khác với các phiên bản Harmony OS trước đó vốn vẫn tương thích với hệ điều hành Android, HarmonyOS Next yêu cầu thiết kế lại hoàn toàn các ứng dụng trên điện thoại thông minh mà hệ điều hành này hỗ trợ.

Đánh giá về hệ điều hành này, ông Paul Triolo - đối tác phụ trách chính sách công nghệ và Trung Quốc tại công ty tư vấn Albright Stonebridge Group-cho rằng việc nghiên cứu và phát triển một hệ điều hành đảm bảo những trải nghiệm của người dùng và có những tính năng độc lập với các hệ điều hành của những nước khác là một phát triển đáng kể đối với Huawei.

Tuần trước, Huawei cho biết phát triển được hơn 15.000 ứng dụng cho hệ sinh thái HarmonyOS và có kế hoạch mở rộng lên 100.000 ứng dụng trong những tháng tới.

Theo nền tảng mua sắm trực tuyến của công ty, đến nay, số lượng đơn đặt hàng đối với Mate 70 đã vượt 3 triệu. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tất cả đơn hàng đều được thực hiện trên thực tế.

Mặc dù “gã khổng lồ" công nghệ của Trung Quốc chưa được công bố giá bán đối với phiên bản Mate 70 mới ra mắt, song phiên bản thấp hơn là Mate 60 ra mắt hồi tháng 8 năm ngoái có giá khởi điểm 750 USD.

Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu công nghệ Canalys, Huawei đã xuất xưởng hơn 10,8 triệu chiếc điện thoại thông minh trong quý 3/2024. Con số này chỉ chiếm 16% thị trường Trung Quốc.

Tháng 9 vừa qua, chỉ vài tiếng sau khi Apple phát hành iPhone 16, Huawei đã ra mắt chiếc điện thoại màn hình gập 3 mang tên Mate XT, trở thành công ty đầu tiên trên thế giới tung ra thị trường loại điện thoại này. Với giá bán 2.800 USD, điện thoại này đắt gấp 3 lần iPhone 16./.