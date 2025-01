Huawei phả hơi nóng buộc Apple giảm giá iPhone

Từ ngày 4 đến 7/1, người tiêu dùng Trung Quốc có thể mua iPhone 16 với giá rẻ hơn 68 USD (1,73 triệu đồng). Trên website Trung Quốc, Apple giảm giá iPhone và các sản phẩm khác trong bối cảnh cạnh tranh từ Huawei và các nhà sản xuất smartphone địa phương ngày một căng thẳng. Cụ thể, từ ngày 4 đến 7/1, “táo khuyết” sẽ giảm 500 NDT (68 USD) đối với iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. iPhone 16 và iPhone 16 Plus được giảm 400 NDT. Các đời máy cũ hơn như iPhone 14 và iPhone 15 được giảm tối đa 300 NDT. iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max được giảm 500 NDT từ ngày 4-7/1 tại Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock Mức giảm sâu nhất là 800 NDT đối với MacBook Air. iPad, Apple Watch, AirPods, Apple Pencil cũng rẻ hơn. Dù vậy, số lượng iPhone giảm giá có hạn, chỉ có 29.300 chiếc. SCMP nhận định, động thái giảm giá iPhone phản ánh cạnh tranh khốc liệt tại đại lục. Chỉ vài ngày trước đó, Huawei cũng giảm giá một loạt mẫu máy cao cấp, bao gồm Pura 70 Ultra và Mate X5. Từ lâu, Apple "nói không" với giảm giá trên các kênh bán lẻ chính hãng. Thay vào đó, các nhà bán lẻ bên thứ ba thường cung cấp chương trình riêng vào một số thời điểm trong năm. Song, khi sức ép cạnh tranh tăng lên, Apple cũng miễn cưỡng thay đổi. Tết 2024, công ty công nghệ Mỹ đã giảm giá một số dòng iPhone và vào tháng 5/2024, giảm giá mạnh trong lễ hội mua sắm 618. Khuyến mại 4 ngày của Apple thu hút phản ứng trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên Weibo. Nếu một số người dùng cho rằng đây là cơ hội để mua iPhone 16 giá tốt hơn, số khác lại phàn nàn chiết khấu chưa đủ hấp dẫn khi so với các sàn thương mại điện tử khác và của các hãng đối thủ. Chẳng hạn, trên sàn Tmall, iPhone 16 được giảm giá tới 1.600 NDT trong ngày độc thân (11/11). Doanh số iPhone 16 tại Trung Quốc đã giúp Apple giành lại ngôi vị thứ hai trên thị trường smartphone nội địa vào quý III/2024 sau khi rớt khỏi top 5 vào quý trước đó, theo hãng nghiên cứu IDC. Vivo tiếp tục đứng đầu, còn Huawei xếp thứ ba nhờ doanh số tăng 42%. Trong khi đó, Apple đang gặp những rào cản khi triển khai bộ tính năng AI trên iPhone. Theo truyền thông, công ty đang trong giai đoạn đàm phán ban đầu với Tencent và ByteDance để giới thiệu Apple Intelligence tại Trung Quốc – nơi theo quy định phải hợp tác với một nhà cung ứng mô hình AI địa phương. Đầu tháng 12/2024, Apple được cho là hợp tác với Baidu, tuy nhiên, thương vụ không thể đi tiếp do bất đồng liên quan đến dữ liệu người dùng và phản hồi thiếu chính xác với các truy vấn của người dùng, theo The Information. (Theo SCMP)