Huawei đưa 6 sinh viên Việt Nam xuất sắc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhân tài Số APAC 2024,

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhân tài Số Châu Á - Thái Bình Dương (APAC Digital Talent Summit 2024), Huawei cùng các lãnh đạo chính phủ, chuyên gia công nghệ, đại diện học viện và hơn 130 tài năng trẻ từ 18 quốc gia tăng cường hợp tác, đổi mới và phát triển kỹ thuật số hướng tới một tương lai kết nối - số hóa - thông minh hơn. Huawei cũng trao cơ hội tham dự cho 6 sinh viên xuất sắc trong chương trình “Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future 2024” do Huawei Việt Nam tổ chức. Hội nghị do Huawei, Quỹ ASEAN và Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (SEAMEO) đồng tổ chức tại Nam Ninh, Trung Quốc. Tham dự có Tổng Thư ký ASEAN, Chủ tịch Quỹ ASEAN, Giám đốc Ban Thư ký SEAMEO, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia, Thư ký Bộ Giáo dục Brunei, Phó Chủ tịch Hiệp hội AI Thái Lan cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Sự kiện tạo tiền đề quan trọng để các nước thảo luận về tương lai phát triển nhân tài số, nhằm đáp ứng nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng trong khu vực. 6 sinh viên Việt Nam cùng gần 130 tài năng trẻ tham dự APAC Digital Talent Summit 2024 Mở đầu hội nghị, Tiến sĩ Kao Kim Hourn - Tổng Thư ký ASEAN nêu cao vai trò nhân tài số trong việc thúc đẩy tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của khu vực so với toàn cầu, cũng như đánh giá cao quan hệ đối tác công-tư giữa Huawei và Quỹ ASEAN trong việc nâng cao kỹ năng số cho thế hệ trẻ. Ông cũng bày tỏ rằng: “Tôi tin tưởng rằng Huawei sẽ có nhiều đóng góp ý nghĩa hơn nữa để giải phóng tiềm năng số của khu vực, thúc đẩy đổi mới hướng đến tương lai số hóa toàn diện và bền vững. Đáp lại, ASEAN đang tích cực hoàn thiện các chính sách để khơi thông dòng chảy nhân tài số giữa các quốc gia thành viên, công nhận bằng cấp giáo dục và khuyến khích hợp tác đào tạo”. Cùng chung tầm nhìn, ông Simon Lin - Chủ tịch Huawei APAC cho biết: “Huawei triển khai chương trình phát triển nhân tài số trong khu vực dựa trên 3 trụ cột chính: Hợp tác, Cam kết và Trao quyền. Các nguyên tắc này ươm mầm nên hơn 200.000 nhân tài số thông qua các sáng kiến: Học viện Huawei ICT tại trên 310 đại học, Cuộc thi Tech4City và Hội nghị Thượng đỉnh Nhân tài Số. Chúng tôi cam kết tiếp tục nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai của nền kinh tế số APAC, cũng như bắt tay với các đối tác xây dựng sân chơi lớn hơn nữa cho các tài năng trẻ tỏa sáng cùng công nghệ”. Trong khuôn khổ hội nghị, Huawei còn phối hợp với Đại học Prince of Songkla (PSU) ra mắt Trung tâm Đổi mới và Phát triển Nhân tài ICT-PSU đầu tiên tại APAC, hứa hẹn mang đến nhiều lợi ích cho sinh viên và cộng đồng thông qua thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục. Ông Zhou Jinjun - Giám đốc Dịch vụ Đào tạo & Chứng nhận Huawei APAC nhấn mạnh trong bài phát biểu: “Huawei APAC đang hướng đến mục tiêu cấp chứng nhận cho 80.000 kỹ sư và tạo ra 1.500 chuyên gia HCIE trong 5 năm tới”.

‎Đại diện Huawei và PSU ra mắt Trung tâm Đổi mới và Phát triển Nhân tài ICT-PSU. ‎Đại diện Huawei và PSU ra mắt Trung tâm Đổi mới và Phát triển Nhân tài ICT-PSU. Các đại sứ toàn cầu của Huawei Seeds đến từ nhiều quốc gia cũng bày tỏ tiếng nói của thế hệ trẻ trong phiên thảo luận “Kết nối tương lai: Nâng cao kỹ năng số để tiến tới thành công phía trước”. Phiên được khai mạc bởi TS. Thepchai Supnithi - Phó Chủ tịch Hiệp hội AI Thái Lan, chủ trì bởi TS. Piti Srisangnam - Giám đốc Quỹ ASEAN. Cùng với nhiều chuyên gia từ Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) và PSU, các đại sứ toàn cầu đã thảo luận về những thách thức định hình nhà lãnh đạo tương lai khi thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số để đưa ra giải pháp tốt nhất. Diễn giả SEAMEO, ITU, PSU và Huawei Seeds Hà Lan, Campuchia… tham gia thảo luận. Hội nghị bế mạc với màn trình diễn nghệ thuật của 17 nhóm sinh viên, trong đó có nhóm sinh viên Việt Nam, nhằm thể hiện bản sắc văn hóa đa quốc gia với sự tham dự của TS. Piti Srisangna - Giám đốc Điều hành Quỹ ASEAN, TS. Habibah Abdul Rahim - Giám đốc Ban Thư ký SEAMEO và ông Simon Lin - Chủ tịch Huawei khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Chia sẻ trong cuộc gặp gỡ với Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bên lề Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) diễn ra tại Nam Ninh, Trung Quốc, ông Simon Lin - Chủ tịch Huawei khu vực Châu Á – Thái Bình Dương bày tỏ ấn tượng về 6 sinh viên đến từ 4 trường đại học lớn của Việt Nam với sự năng động, sẵn sàng hội nhập quốc tế và ham học hỏi. 6 sinh viên giao lưu và quảng bá văn hoá Việt Nam đến bạn bè quốc tế Sau hội nghị, 6 sinh viên Việt Nam cùng gần 130 sinh viên quốc tế khác sẽ được tham quan các cơ sở Huawei tại Thâm Quyến và Đông Quản, tham gia các lớp học kỹ thuật số, nghiên cứu công nghệ và ứng dụng ICT. Tất cả còn được tham gia vòng bán kết khu vực của Cuộc thi Tech4Good, để tìm ra 2 đội chiến thắng tiến vào vòng chung kết toàn cầu năm 2025 tại Trung Quốc và nhận cơ hội tài trợ, tham gia chuyến trải nghiệm đến Trung Quốc và dự các cuộc thảo luận “1:1” với các lãnh đạo Huawei. Đây là 6 tài năng trẻ vượt qua tổng gần 400 sinh viên công nghệ đăng ký vòng sơ loại chương trình “Hạt giống cho Tương lai 2024” mùa 9 do Huawei Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT). 40 sinh viên đã tham gia các khóa học về AI, 5G, Cloud, Digital Power do Huawei đào tạo, cũng như tham gia nhiều hoạt động nâng cao kiến thức học thuật và kỹ năng thực tiễn từ ngày 13-21/8/2024. Trong 9 ngày học tập, sinh viên được tham quan trải nghiệm Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học FPT, Trường Đại học VinUni... và đối thoại trực tiếp về nhiều chủ đề khác nhau cùng các chuyên gia đến từ Cục Công nghiệp ICT, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) và Huawei Việt Nam. Ông Macky Zhang - Tổng Giám đốc Huawei Việt Nam bày tỏ vui mừng khi 6 sinh viên đã giành được cơ hội học tập tại Trung Quốc năm nay. Ông chia sẻ: “Đối với Hạt giống cho Tương lai 2024, chúng tôi nỗ lực đổi mới các hoạt động, tạo điều kiện cho sinh viên được cọ xát thực tế, trao đổi trực tiếp và học hỏi từ thực tiễn nhiều hơn. Huawei Việt Nam đã đi trên hành trình ươm mầm nhân tài số bền bỉ gần một thập kỷ và sẽ không ngừng đổi mới các mùa sau, để trở thành người dẫn dắt và đồng hành cùng các ‘hạt giống’ công nghệ, hỗ trợ các bạn trở thành trụ cột nhân tài số cho tương lai kỹ thuật số bền vững của Việt Nam”.