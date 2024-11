Huawei chính thức nói lời tạm biệt "công nghệ Mỹ" từ năm sau

Huawei vừa chính thức ra mắt dòng smartphone Mate 70 và Mate X6 có khả năng gập lại tại Trung Quốc, đồng thời đưa ra tuyên bố rất quan trọng. Điều đáng chú ý nhất là sự chuyển mình của Huawei khi từ bỏ hệ điều hành Android. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của công ty nhằm chuyển sang Harmony OS Next, một hệ điều hành được phát triển hoàn toàn do chính công ty và không bị ảnh hưởng bởi công nghệ đến từ Mỹ. Cách Huawei giải quyết nhược điểm khi rời khỏi Android Khác với phiên bản đầu tiên ra mắt năm 2019, Harmony OS Next sẽ không còn dựa trên nền tảng Android. Điều này đồng nghĩa với việc hệ điều hành mới sẽ không hỗ trợ các ứng dụng Android – một yếu tố có thể gây khó khăn cho việc thu hút người dùng. Để khắc phục điều này, Huawei đã hợp tác chặt chẽ với các nhà phát triển, với khoảng 10.000 ứng dụng đã tương thích với Harmony OS Next, cùng mục tiêu là đạt 100.000 ứng dụng trong vài tháng tới. Dòng Mate 70 sẽ là điện thoại đầu tiên được giới thiệu với Harmony OS Next. Tuy nhiên, cả Mate 70 và Mate X6 sẽ không được cài đặt hệ điều hành mới ngay từ đầu mà vẫn sử dụng Harmony OS 4.3, vốn giữ lại một số thành phần của Android. Các bản cập nhật cho Harmony OS Next sẽ được phát hành sau đó, cho phép người dùng chuyển sang hệ thống mới khi có sẵn. Huawei dự kiến sẽ ra mắt tất cả các thiết bị mới với Harmony OS Next làm mặc định vào năm 2025. Sự chuyển đổi này không chỉ là một bước tiến quan trọng đối với Huawei mà còn có ý nghĩa lớn đối với toàn ngành công nghệ. Phản ứng của người dùng Android tại Trung Quốc đối với sự thay đổi này vẫn còn là một câu hỏi mở. Tuy nhiên, Huawei tỏ ra tự tin rằng hệ điều hành mới sẽ mang lại trải nghiệm người dùng hấp dẫn. Thành công của chiến lược này sẽ phụ thuộc vào khả năng thuyết phục người dùng và nhà phát triển tham gia vào hệ sinh thái mới của công ty.