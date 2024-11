Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An từ chức

Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã từ chức huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sau khởi đầu không tốt ở mùa giải 2024-2025. Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn xin thôi dẫn dắt câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: SLNA FC Theo nguồn tin của Lao Động, ông Phạm Anh Tuấn đã xin từ chức huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi đội chủ sân Vinh nhận thất bại 0-1 trước Thanh Hóa ở vòng 7 LPBank V.League 2024-2025 tối 10.11. Phía lãnh đạo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng chấp thuận nguyện vọng này của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn dẫn dắt Sông Lam Nghệ An từ cuối mùa giải 2023-2024, thay cho ông Phan Như Thuật. Ông Tuấn đã giúp đội bóng thi đấu thành công khi thắng 4 trận, hòa 3 và chỉ thua đúng 2 trận. Thành tích này giúp Sông Lam Nghệ An kết thúc mùa giải với vị trí thứ 12 và giành quyền trụ lại V.League. Hiện tại, phía Sông Lam Nghệ An cũng chưa quyết định người sẽ tiếp quản "chiếc ghế nóng" do huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn để lại. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đang có khởi đầu khá chậm ở mùa giải V.League 2024-2025. Sau 7 vòng đầu tiên, đội bóng xứ Nghệ chỉ có 4 điểm sau 4 trận hòa và 3 trận thua. Trận thua Thanh Hóa hôm 10.11, khiến Sông Lam Nghệ An rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.Ở vòng 8, đội chủ sân Vinh sẽ có chuyến làm khách đến sân của Quảng Nam vào ngày 15.11.