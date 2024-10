HTC Group – doanh nghiệp trẻ người Việt thành công trên đất Nhật

Hiện nay, với số lượng gần 600 nghìn người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại Nhật Bản đã có không ít các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp ra trường chọn việc ở lại Nhật Bản để lập nghiệp. Đôi bạn trẻ Nông Hoàng Tuấn và Hoàng Văn Cường là hai trong số những người như vậy. Với suy nghĩ “yêu nước không có nghĩa là nhất thiết phải về trong nước để lập nghiệp”, đôi bạn trẻ đã quyết định lựa chọn nghành nghề kinh doanh phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản. Văn phòng HTC Group tại Hà Nội. Rất nhiều bạn trẻ mới qua Nhật Bản còn rất nhiều bỡ ngỡ do rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và pháp luật... của nước sở tại, khi phải làm việc và trao đổi trực tiếp với các công ty của người Nhật sẽ rất khó để có thể nhận được sự hướng dẫn một cách trọn vẹn. Cường và Tuấn đã lên kế hoạch để giải quyết được những vấn đề khó khăn đó và Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư HTC Group đã ra đời vào tháng 2 năm 2020, đúng trong thời điểm mà đại dịch Covid-19 vẫn còn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam qua Nhật Bản và ngược lại, không chỉ là nhu cầu thiết yếu của người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản mà ngay cả người Việt trong nước yêu chuộng hàng Nhật Bản thì nhu cầu đó cũng ngày càng tăng. Trong bối cảnh rất nhiều nguồn vận chuyển hàng hóa khác đang bị gián đoạn vì đại dịch, việc làm sao đó để hàng vận chuyển có thể tới được tay khách hàng một cách nhanh nhất, an toàn nhất mà vẫn phải đảm bảo được giá thành rẻ nhất phù hợp với đối tượng khách hàng chủ yếu là các bạn thực tập sinh, du học sinh, kỹ sư... người Việt có mức thu nhập thấp so với mức thu nhập trung bình tại Nhật Bản là một bài toán rất khó ở thời điểm đó. Nông Hoàng Tuấn, Giám đốc HTC Group. Khi được hỏi “Vì sao hai bạn lại lựa chọn một nghành nghề kinh doanh đang gặp khó để khởi nghiệp?”. Anh Tuấn cho hay: “Nếu làm được việc khó thì khi thành công, bản thân mới mãn nguyện được với những gì mình đã cố gắng”. Anh Tuấn cho biết thêm: “thực ra giờ tôi hiểu ra thêm một điều, trong kinh doanh, ngoài yếu tố nỗ lực cũng vẫn cần có yếu tố may mắn. Có lẽ ông Trời thương hai chúng tôi nên khi chúng tôi đưa ra quyết tâm đã nhận được sự hỗ trợ và hợp tác rất chân thành từ các đối tác”. Bây giờ thì cái thương hiệu “vận chuyển siêu tốc” đã không còn lạ lẫm gì với hầu hết cộng đồng người Việt tai Nhật. Không dừng lại ở việc chỉ làm vận chuyển, giờ đây, HTC Group còn kiêm luôn cả việc hỗ trợ khách hàng đặt mua hàng nội địa Nhật theo nhu cầu của khách hàng. Có được chút vốn liếng từ lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, Tuấn và Cường đã phát triển thêm lĩnh vực cung cấp mạng viễn thông như: lắp đặt internet, lắp đặt wifi, sim data... lấy thương hiệu riêng là “ST Mobile” để người Việt dễ nhận dạng thương hiệu khi mong muốn nhận được những ưu đãi về cả chất lượng và giá cả trong mô hình “người Việt phục vụ cho người Việt” của công ty HTC Group. Nhân viên HTC Group sinh hoạt ngoại khoá. Sau thời điểm dịch Covid đang có những dấu hiệu hạ nhiệt, nhận thấy nhu cầu đi lại giữa Nhật Bản và Việt Nam tăng cao, trong khi có không ít kiều bào ta tại Nhật gặp phải những cú “lừa vé” từ những công ty ma hoặc các thành phần môi giới ảo trên mạng, Tuấn và Cường lại nảy sinh ý định mở thêm dịch vụ cung cấp vé máy bay của hầu hết các hãng hàng không như’ Vietnamairlines, Vietjet, Japanairlines... Do có sự tin yêu từ khách hàng cộng với đội ngũ nhân viên người Việt được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ một cách bài bản, phục vụ khách hàng nhiệt tình, chu đáo, mọi lúc, mọi nơi (khác hẳn với cách làm việc cứng nhắc của đa số các công ty Nhật Bản khi đã hết giờ làm) mà giờ đây uy tín của HTC Group ngày càng khẳng định được vị trí tại thị trường Nhật Bản. Với phương châm “uy tín tạo niềm tin”, HTC Group đang được đông đảo kiều bào Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản lựa chọn như một cách để trở thành những khách hàng thông minh. Đôi bạn trẻ Nông Hoàng Tuấn và Hoàng Văn Cường luôn có mặt tại các sự kiện cộng đồng do FAVIJA tổ chức. Theo ông Đỗ Quang Ba – Chủ tịch Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) cho biết, HTC Group đang là đơn vị tài trợ thường niên cho các hoạt động của FAVIJA. Các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao kết nối cộng đồng, các hoạt động từ thiện giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn không may gặp nạn, mắc trọng bệnh... trong cộng đồng người Việt tại Nhật, các sự kiện quyên góp ủng hộ hướng về đồng bào trong nước do FAVIJA phát động và tổ chức luôn nhận được sự hỗ trợ và đồng hành từ công ty HTC Group. Anh Tuấn và anh Cường đều có chung quan điểm “Công ty lớn mạnh được như bây giờ là nhờ có sự tin yêu và ủng hộ từ cộng đồng, bởi thế công ty cũng muốn có trách nhiệm ngược lại với cộng đồng”. Nông Hoàng Tuấn và Hoàng Văn Cường đang cùng tập thể đội ngũ ngân viên HTC Group trở thành những nhân vật điển hình khẳng định vai trò và vị trí của người Việt tại Nhật cũng như mang lại những hình ảnh tốt đẹp về con người Việt Nam tại xứ sở Hoa Anh Đào. Công ty cổ phần HTC Group Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư HTC GROUP Tên viết tắt: HTC GROUP INVESTMENT AND DEVELOPMENT., JSC Văn phòng tại Hà Nội: Số 13 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Kho tại Hà Nội: Số 20 ngõ 59 đường Nguyễn Bá Khoản, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Văn phòng tại Nhật Bản: Saitama-ken, Kawaguchi-shi, Namiki 3-25-8 Kho tại Nhật Bản: Saitama-ken, Kawaguchi-shi, Edo 3-5-12 Tel: 0981.665.830 E-mail: ketoantonghophtc@gmail.com