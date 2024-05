Hot nhất Naver: Bạn gái tin đồn của Jimin (BTS) thực chất là tình cũ Seungri?

Song Da Eun sinh năm 1991, nữ diễn viên chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn từ năm 2011 qua bộ phim truyền hình mang tên Can't Live With Losing.

Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong loạt tác phẩm như Once Again, Hold My Hand… nhưng vẫn chưa tạo được dấu ấn đáng chú ý. Nhắc đến tên cô, người ta chỉ nhớ đến danh xưng "bạn gái tin đồn của Jimin".



Song Da Eun có sự nghiệp mờ nhạt, chỉ được nhớ đến nhờ nghi vấn hẹn hò với Jimin.

Còn nhớ vào năm 2019, không chỉ làng giải trí mà còn cả xã hội Hàn Quốc rúng động trước bê bối Burning Sun. Seungri - em út đình đám của BIGBANG và hội bạn Jung Joon Young, Choi Jong Hoon bị bóc trần hàng loạt tội ác như cưỡng bức tập thể, quay lén, môi giới mại dâm, có group chat chia sẻ những video ghi lại cảnh cưỡng bức các cô gái.