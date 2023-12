Hot girl SN 2004 nổi tiếng nhờ hát cover bằng giọng Quảng Nam

Bắt đầu bằng những video ngắn được đăng tải với mục đích lưu giữ kỷ niệm, Kiều Chi may mắn nhận được sự quan tâm từ dân mạng. Qua đó, cô tự tin thể hiện tài năng ca hát và sáng tạo thêm các nội dung mới, thú vị hơn (Ảnh: FBNV).

Những video hát lại các bài hát nổi tiếng theo chất giọng Quảng Nam của Kiều Chi bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội (Video: TikTok).



Nổi tiếng trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng Kiều Chi luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Hot girl Quảng Nam cố gắng trau dồi kiến thức và giữ vững danh hiệu học sinh giỏi suốt 10 năm liên tiếp (Ảnh: FBNV).