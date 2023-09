Hợp long cầu 580 tỷ đồng nối đôi bờ sông Vàm Cỏ Tây

Sáng 1/9, Sở GTVT tỉnh Long An tổ chức lễ hợp long cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

Ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, việc hợp long cầu nối xã Nhơn Thạnh Trung và xã Bình Tâm, TP Tân An (Long An) đánh dấu sự nối liền của công trình giữa hai bên bờ sông Vàm Cỏ Tây.

Theo đó, 20 tháng trước, dự án xây cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây chính thức được khởi công với giá trị dự toán gần 576 tỷ đồng (gồm cả phần đường dẫn và phần cầu), riêng chi phí xây dựng hơn 564 tỷ đồng).