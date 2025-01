Hộp đen máy bay Jeju Air gặp nạn được chuyển sang Mỹ phân tích

Chính phủ Hàn Quốc ngày 1/1 cho biết sẽ gửi máy ghi dữ liệu chuyến bay từ máy bay Jeju Air gặp nạn đến Mỹ phân tích. Trong cuộc họp báo ngày 1/1 về vụ tai nạn máy bay Jeju Air khiến 179 người thiệt mạng, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc cho biết sẽ chuyển hộp đen sang Mỹ phân tích. Thời gian chuyển dữ liệu được quyết định sau khi tham vấn với Ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB). Hộp đen được tìm thấy trước đó từ xác máy bay B737-800 của Jeju Air tại Sân bay quốc tế Muan. Nó bị hư hỏng phần bên ngoài, gây khó khăn cho việc trích xuất dữ liệu tại Hàn Quốc. Hiện trường vụ tai nạn máy bay Jeju Air khiến 179 người thiệt mạng. (Ảnh: AP) "Chúng tôi nhận thấy không thể trích xuất dữ liệu từ máy ghi dữ liệu chuyến bay. Vì vậy, chúng tôi và NTSB cho rằng nên gửi thiết bị sang Mỹ phân tích", ông Joo Jong-wan, Giám đốc bộ phận chính sách hàng không tại Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc thông tin. Ông nói thêm rằng, các chuyên gia Hàn Quốc sẽ tham gia vào quá trình phân tích dữ liệu tại Mỹ. Bên cạnh đó, các nhà chức trách đã hoàn tất việc trích xuất dữ liệu từ máy ghi dữ liệu giọng nói trong buồng lái, được tìm thấy trong tình trạng tốt hơn, và bắt đầu chuyển đổi nó thành các tệp ghi âm. Trong khi đó, hai điều tra viên bổ sung từ Boeing đã tham gia cuộc điều tra tại chỗ về vụ tai nạn của hãng hàng không Jeju Air tại Sân bay quốc tế Muan, các nguồn tin chính phủ cho biết. Với những sự tham gia này, số lượng thành viên trong nhóm điều tra của Mỹ đã tăng lên 10 người, bao gồm 6 người từ Boeing và ba người từ Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ. Nhóm điều tra của Mỹ đã đến Hàn Quốc vào hôm 30/12 và đi thẳng đến Muan, nơi họ bắt đầu cuộc điều tra chung với nhóm điều tra Hàn Quốc do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông dẫn đầu vào ngày hôm sau. Trong cuộc điều tra chung ban đầu, các điều tra viên tập trung vào hệ thống dẫn đường hỗ trợ máy bay hạ cánh, được gọi là máy định vị. Máy định vị, được lắp đặt trên một cấu trúc bê tông, tại Sân bay quốc tế Muan được cho là nguyên nhân gia tăng mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn, gây ra thương vong lớn. Vào ngày thứ hai của cuộc điều tra về địa điểm xảy ra tai nạn, các quan chức Mỹ kiểm tra các mảnh vỡ máy bay nằm rải rác xung quanh đường băng, bao gồm cả các bộ phận động cơ. Máy bay B737-800 của Jeju Air đã hạ cánh bằng bụng tại sân bay và phát nổ hôm 29/12, khiến 179 trong số 181 người trên chuyến bay thiệt mạng. Kông Anh(Nguồn: Yonhap)