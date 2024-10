Hồng vào mùa ngon ngọt khó cưỡng, chớ dại ăn nếu chưa biết những 'đại kỵ' này

Hồng là một loại trái cây được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt thanh, hương thơm đặc trưng và màu sắc bắt mắt. Không ăn hồng khi bụng đói Ăn hồng khi bụng đói là một trong những điều tuyệt đối nên tránh. Trong quả hồng, đặc biệt là hồng còn xanh hoặc chưa chín kỹ, có chứa một lượng lớn tanin và pectin. Khi bụng đói, các chất này sẽ kết hợp với axit dạ dày tạo thành các khối cứng, gây khó tiêu, đầy bụng, thậm chí là tắc ruột. Để đảm bảo an toàn cho hệ tiêu hóa của bạn, hãy thưởng thức hồng sau bữa ăn khoảng 1-2 tiếng. Lúc này, dạ dày đã có thức ăn, lượng axit không còn quá cao, giảm thiểu nguy cơ hình thành các khối cứng gây hại. Ngoài ra, bạn cũng nên ưu tiên chọn những quả hồng chín mềm, đã bớt chát để giảm thiểu lượng tanin.

Không nên ăn hồng khi đói bụng. Ảnh: Getty Images Không ăn hồng với hải sản Hồng và hải sản là hai loại thực phẩm không nên kết hợp với nhau. Hải sản chứa nhiều protein và canxi, trong khi hồng lại giàu tanin. Sự kết hợp này sẽ làm giảm khả năng hấp thụ protein của cơ thể, gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, thậm chí là ngộ độc thực phẩm. Không ăn hồng với khoai lang Khoai lang và hồng cũng là một cặp đôi không nên gặp nhau. Khoai lang chứa nhiều tinh bột, khi vào dạ dày sẽ tạo ra một lượng lớn axit. Nếu ăn hồng cùng lúc, tanin trong hồng sẽ kết hợp với axit tạo thành các khối cứng, khó tiêu hóa và có thể gây ra sỏi dạ dày. Không ăn hồng với cua Cua và hồng cũng là hai loại thực phẩm không nên ăn cùng nhau. Cua chứa nhiều protein, khi kết hợp với tanin trong hồng sẽ tạo ra các chất khó tiêu, gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí là ngộ độc. Không ăn hồng khi đang uống trà Trà chứa một lượng đáng kể axit tannic, một chất có khả năng kết hợp với tanin, một hợp chất tự nhiên có trong hồng. Sự kết hợp này tạo ra các chất kết tủa khó tiêu hóa, có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như khó tiêu, đầy bụng, thậm chí là táo bón. Do đó, để đảm bảo sức khỏe hệ tiêu hóa và tận hưởng trọn vẹn hương vị của cả trà và hồng, bạn nên tránh uống trà ngay sau khi ăn hồng hoặc ngược lại. Tốt nhất, hãy để một khoảng thời gian hợp lý, ít nhất là 1-2 tiếng, giữa việc thưởng thức hai loại thực phẩm này. Không ăn quá nhiều hồng một lúc Mặc dù hồng là một loại trái cây bổ dưỡng nhưng lại chứa một lượng đường đáng kể. Nếu tiêu thụ quá nhiều, lượng đường này có thể làm tăng đột ngột lượng đường trong máu, đặc biệt nguy hiểm cho những người đang phải kiểm soát bệnh tiểu đường. Ngoài ra, theo quan niệm Đông y, hồng có tính nóng. Ăn quá nhiều có thể gây ra tình trạng nóng trong, biểu hiện qua các triệu chứng như nổi mụn, nhiệt miệng, táo bón, hoặc thậm chí là chảy máu cam ở một số người. Không ăn vỏ hồng Vỏ hồng là nơi tập trung nhiều tanin nhất. Nếu bạn ăn vỏ hồng, lượng tanin cao có thể kết hợp với protein trong dạ dày, tạo thành các khối cứng. Những khối này có thể tích tụ lại, dẫn đến tình trạng sỏi dạ dày. Sỏi dạ dày có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, và thậm chí có thể gây tắc nghẽn đường tiêu hóa, cần phải can thiệp y tế. Ngoài ra, tanin còn có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến cảm giác đầy bụng, khó tiêu. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn ăn quá nhiều vỏ hồng hoặc có hệ tiêu hóa nhạy cảm.