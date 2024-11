Honda Civic được độ thành xe cơ bắp, giới hạn chỉ 100 chiếc

Mẫu xe M55 Zero Edition do hãng Mitsuoka sản xuất dựa trên Honda Civic sẽ được bán ra vào năm sau với giá từ 8 triệu yên. Sau khi gây ấn tượng với bản concept ra mắt năm ngoái, nhà sản xuất Mitsuoka của Nhật Bản cho biết mẫu xe sáng tạo M55 Zero Edition đã được sản xuất vào tháng 2 năm nay. Xe dự kiến sẽ mở bán vào năm sau với giá hơn 8 triệu yên (khoảng hơn 1,3 tỷ đồng). M55 Zero Edition là dự án được mong chờ bởi đây là một chiếc xe cơ bắp kiểu Mỹ nhưng có nền tảng là xe Nhật. Theo đó, mẫu xe này được xây dựng dựa trên một chiếc Honda Civic thế hệ 11 bản Hatchback. Nền tảng xe là Civic nhưng ngoại thất của M55 lại được thiết kế lấy cảm hứng từ Dodge Challenger - một biểu tượng xe cơ bắp Mỹ. Cụ thể, phần đầu xe đã được thay đổi với đèn pha mới kết hợp với lưới tản nhiệt kéo dài giống với mẫu xe Mỹ. Xe sở hữu bộ mâm đen hoàn toàn mới đi kèm lốp Michelin. Trong khi đó, phần đuôi của M55 lại được thiết kế giống với những chiếc coupe Nhật những năm 1970, như C110 Nissan Skyline hoặc Datsun B110 hoặc Mitsubishi Galant GTO. Khác với ngoại thất, nội thất của M55 chủ yếu vẫn giữ nguyên phong cách của Honda Civic. Dẫu vậy, Mitsuoka đã có những nâng cấp với ghế bọc bằng chất liệu da xanh mềm mại cao cấp và thay logo Honda trên vô-lăng bằng biểu tượng của Mitsuoka. M55 được trang bị động cơ 4 xi lanh, tăng áp 1.5L. Khối động cơ này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước, sản sinh công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Mitsuoka cho biết sẽ sản xuất giới hạn chỉ 100 chiếc M55 Zero Edition. Hãng sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ ngày 19/1/2025 với phí giữ chỗ 550.000 yên (tương đương khoảng 90 triệu đồng). Do nhu cầu dành cho M55 là rất cao, Mitsuoka sẽ tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để xác định những người may mắn có cơ hội sở hữu mẫu hatchback độc đáo này. Lê Tuấn