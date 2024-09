Hôn nhân viên mãn của cặp vợ chồng lệch 11 tuổi hot nhất nhì showbiz Việt

Ngô Thanh Vân - Huy Trần và Khánh Thi - Phan Hiển là những cặp đôi nổi tiếng của showbiz Việt dù chênh lệch hàng chục tuổi. Họ thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi trên mạng xã hội nhờ những hình ảnh, clip thể hiện cuộc sống hạnh phúc. Ngô Thanh Vân - Huy Trần với cuộc sống hôn nhân vô cùng... "hoang mang"!

Cặp đôi hoá thân thành Chị Hằng và Chú Cuội dễ thương dịp Tết Trung thu. Ngô Thanh Vân - Huy Trần là cặp đôi showbiz được khán giả yêu mến, không chỉ vì mối tình lãng mạn mà còn truyền cảm hứng về thông điệp "tình yêu không phân biệt tuổi tác". Cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc, cùng mở quán ăn chay hút khách và tham gia các chương trình thiện nguyện.

Khác với hình ảnh nghiêm túc trước đây, nữ diễn viên sinh năm 1979 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, có phần tinh nghịch, hồn nhiên về cuộc sống hôn nhân mà cô nói vui là "vô cùng hoang mang". Những clip, "tiểu phẩm" trêu chồng trẻ kém mình 11 tuổi đầy hài hước của ngôi sao phim Hai Phượng luôn khiến dân mạng thích thú, thu hút từ hàng trăm ngàn đến cả triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận vui vẻ. Nhờ "lăn lộn" nhiều năm trong nghề cùng tính cách "lầy lội", nữ đạo diễn luôn nghĩ những màn "troll" anh chồng đẹp trai cực kỳ bất ngờ. Phản ứng "bất lực", bối rối của Huy Trần khi chứng kiến Ngô Thanh Vân làm trò khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Cô vợ lắm chiêu và phản ứng kiểu "3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều" của Huy Trần. Huy Trần gây ấn tượng là người chồng hết lòng cưng chiều vợ, sẵn sàng nấu mọi món ăn mà Ngô Thanh Vân yêu cầu. Ông xã sinh năm 1990 thường xuyên "hợp tác" cùng vợ tạo ra những video hài hước về cuộc sống hàng ngày. Trong dịp sinh nhật tuổi 45 của vợ, Huy Trần tạo bất ngờ cho cô bằng món quà là chiếc xe tải chở đầy hoa khiến bao người ngưỡng mộ. Nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Ngô Thanh Vân cũng gửi đến chồng những lời chúc mừng rất ngọt ngào: "Happy anniversary chồng, chef, người bạn đồng hành của vợ. Mình đã có nhau được 2 năm. Nghe có 2 năm thấy mới quá mới mà cũng nhờ gặp chồng mà vợ rẽ sóng đạp gió đi bán mì. Bắt đầu một hành trình mới quá mới. Mà kệ… vợ thích thử thách, thích lao vào cái mới, cái mà vợ chưa làm qua bao giờ. Mệt mà vui chồng à! Chúc chúng ta có thêm nhiều năm nữa để đi từ thử thách này qua đến thử thách khác. Chúng ta sẽ là cặp đôi bật nhạc nào thì nhảy nhạc đó cùng nhau chồng nhé!". Ngô Thanh Vân là gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Việt Nam, ghi dấu ấn qua ca hát và diễn xuất trong các tác phẩm như Dòng máu anh hùng, Ngọa hổ tàng long 2, Star Wars: The Last Jedi. Chị còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như sản xuất, đạo diễn, người mẫu, vũ công. Năm 2019, Ngô Thanh Vân đầu tư sản xuất phim Hai Phượng, đạt doanh thu 200 tỷ đồng, dẫn đầu phòng vé.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần liên tục đăng ảnh tình cảm trên mạng xã hội. Ở tuổi 30, Huy Trần ngoài kinh doanh còn theo đuổi sở thích nấu ăn. Khi ở nước ngoài, Huy Trần là gương mặt du học sinh có tiếng ở Đức, tự mở một cửa hàng phụ kiện xe phân khối lớn và từng có kinh nghiệm quản lý một số nhà hàng ở Berlin.

Cả hai cùng đi du lịch, trải nghiệm văn hoá tại nhiều địa điểm nổi tiếng trong và ngoài nước.

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân từng khoe hình ảnh bạn trai cẩn thận buộc tóc khi cô đang đọc sách. Họ hợp nhau từ phong cách, sở thích đến tư duy và quan điểm sống, được khán giả ngưỡng mộ vì ngoại hình và sự nghiệp tương xứng.

Cặp đôi nổi tiếng cũng có chung sở thích đi phượt bằng xe mô tô phân khối lớn. Khánh Thi - Phan Hiển sở hữu "thế lực nhí" nổi tiếng trên mạng xã hội Cặp đôi kiện tướng khiêu vũ thể thao Khánh Thi - Phan Hiển luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt với cuộc sống ngập tràn tiếng cười cùng 3 nhóc tỳ dễ thương.

Vợ chồng Khánh Thi có 3 bé gồm Kubi, Anna và Lisa. Đặc biệt, công chúa út Lisa vừa tròn 1 tuổi đã trở thành một “thế lực nhí” nổi tiếng trên mạng xã hội.

Ngay từ khi chào đời, Lisa luôn được nhận xét là thừa hưởng nét đẹp hài hòa giữa cả bố và mẹ. Bên cạnh làn da trắng hồng, má phúng phính, ái nữ nhà Phan Hiển còn khiến hội mẹ bỉm "hút hồn" với đôi mắt to tròn, đen láy. Để lưu lại khoảnh khắc của các con, vợ chồng kiện tướng khiêu vũ thể thao lập fanpage “Kubi Anna Lisa”. Mỗi bài viết có bé Lisa đều thu hút sự chú ý, khiến Khánh Thi phải thốt lên: “Mỗi khi Lisa đăng hình là “nuốt” luôn ba mẹ.” Bài viết nhận hơn 80.000 lượt like và thả tim. Các bài đăng khác của nhóc tỳ cũng được khen ngợi vì dễ thương.

"Kubi 2015 và Lisa 2023 - Đố cô chú đâu là Bi và đâu là Sa? - Hai phiên bản i chang nhau của ba Hiển mẹ Thi". Cặp đôi "đánh đố" dân mạng với thử thách thú vị. Hai bé Anna và Kubi cũng đã nổi tiếng nhiều năm nay, trong khi Kubi tài năng, nhảy đẹp thì Anna lại có nét dễ thương với biệt danh “mợ chảnh”.



Mẹ Khánh Thi cùng con trai Kubi tạo thành một đôi nhảy rất thú vị.

Kubi, tên thật là Minh Cường, sinh năm 2015, là "trái ngọt" đầu tiên trong hôn nhân của Khánh Thi - Phan Hiển. Từ nhỏ, cậu thể hiện đam mê nhảy múa giống bố mẹ và 2 lần vô địch giải khiêu vũ thế giới, cùng nhiều giải thưởng trong nước và khu vực. Khánh Thi sinh năm 1982, Phan Hiển sinh năm 1993. Khánh Thi là người dạy Phan Hiển những bước nhảy đầu tiên và từng nhận xét anh là học trò xuất sắc của cô. Năm 2009, sau khi chia tay Chí Anh, Khánh Thi phải tìm bạn nhảy mới và quyết định "bắt cặp" với học trò Phan Hiển. Tình yêu giữa họ nảy nở. Chuyển từ mối quan hệ cô trò sang người yêu, Khánh Thi đối diện nhiều thử thách, trong đó có sự phản đối của gia đình. Họ nhiều lần chia tay rồi tái hợp. Cặp đôi tổ chức một đám cưới như mơ trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ tháng 12/2022.

Cặp đôi đã trải qua nhiều thử thách để có được hạnh phúc viên mãn như hiện tại.

Từ khi gắn bó với Khánh Thi, sự nghiệp Phan Hiển thăng hoa hơn, liên tục đạt những đỉnh cao mới tại SEA Games và đấu trường quốc tế.