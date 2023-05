Hơn một triệu xe Tesla bị lỗi phanh

Trước đó vào đầu tháng 12/2022, Tesla cũng đã ra quyết định triệu hồi 435.000 xe tại Trung Quốc do lỗi đèn hậu. Ngoài ra, 80.000 xe cũng từng bị triệu hồi vào tháng 11/2022 do các vấn đề liên quan đến dây an toàn theo bản cập nhật OTA.

“Tesla sẽ thông báo đến các chủ xe trong phạm vi triệu hồi qua các kênh tin nhắn SMS nhằm sắp xếp lịch sửa chữa trong thời gian sớm nhất”, trích thông báo của nhà sản xuất ôtô này.