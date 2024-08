Hơn một giờ giải cứu người đàn ông bị đất đá sạt lở, vùi lấp ở Tuyên Quang

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối 21 đến sáng 23/8, khu vực Tây Bắc tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông với lượng phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa tập trung về đêm và sáng.

Mưa dông khả năng đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 22/8 tại phía Tây Bắc Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.