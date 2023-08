Hơn Hà Nội FC chỉ số phụ, CLB Công an Hà Nội vô địch V-League 2023

Văn Hậu và đồng đội mừng chức vô địch

Chức vô địch V-League 2023 chỉ có 2 đội bóng cạnh tranh ở vòng cuối. CLB Công an Hà Nội hơn Hà Nội FC cả về điểm lẫn hiệu số bàn thắng-bàn thua. Đội bóng ngành công an tận dụng tốt lợi thế này để kết thúc cuộc đua ở vị trí số một.

Chạm trán Thanh Hóa trên sân nhà, CLB Công an Hà Nội nhập cuộc thận trọng. Họ chơi bóng chậm rãi, ưu tiên thế trận an toàn và không đẩy mạnh tấn công. Đội bóng ngành công an hiểu rằng họ vẫn nắm lợi thế với tỉ số hòa, kể cả khi Hà Nội FC dẫn trước Viettel tới 2 bàn ngay trong hiệp 1 ở trận đấu cùng giờ.