Hơn 90% người dùng xe điện không muốn quay về xe động cơ đốt trong

Dù vẫn còn gặp một số vấn đề về sạc nhưng hầu hết người dùng đều thích sử dụng xe điện vì chi phí vận hành thấp. Chỉ có 1% trong số họ muốn quay trở lại với xe động cơ đốt trong truyền thống. Mới đây, Hiệp hội tài xế xe điện toàn cầu Global EV Alliance đã tiến hành phỏng vấn hơn 23.000 người lái xe điện từ 18 quốc gia khác nhau. Kết quả chỉ ra có đến 92% số người được hỏi cho biết họ sẽ không bao giờ quay lại xe động cơ đốt trong truyền thống (ICE). Kết quả khảo sát của Global EV Alliance cho thấy 92% người dùng thích xe điện. Ảnh: GEVA Nghiên cứu này cũng cho thấy chỉ có 1% người trả lời cho biết họ sẽ quay lại với xe sử dụng bằng động cơ xăng hoặc diesel, 4% người khảo sát cho biết họ sẽ chọn xe hybrid sạc điện (PHEV) và còn lại là những người không chắc chắn. Ông Petter Haugneland, trợ lý Tổng thư ký Hiệp hội xe điện Na Uy cho biết: "Những kết quả này xác nhận rằng người lái xe điện rất hài lòng với lựa chọn của mình và các báo cáo về sự suy giảm mức độ phổ biến của xe điện là quá phóng đại". Cũng theo nghiên cứu của Global EV Alliance, chi phí vận hành thấp hơn so với xe chạy bằng xăng hoặc dầu diesel là động lực quan trọng nhất (chiếm 45%) để người dùng quyết định mua xe điện. Do đó, muốn xe điện đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải từ các phương tiện giao thông đường bộ, điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc các nhà sản xuất xe điện biến chúng trở thành một sự lựa chọn hợp túi tiền hơn cho tất cả mọi người, bà Ellen Hiep, thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội tài xế xe điện Hà Lan cho biết. Thân thiện môi trường của xe điện nổi lên là động lực quan trọng thứ hai (chiếm 40%), tiếp theo là khả năng lái chắc chắn (21%) và chi phí bảo dưỡng thấp (18%). Tuy nhiên, một số tài xế xe điện vẫn thấy việc sạc pin là một rắc rối. Một trạm sạc siêu nhanh Supercharger của Tesla. Ảnh: Wikipedia Khi được hỏi về những bất lợi khi lái xe điện, kết quả cho thấy những bất lợi đáng kể nhất là tính khả dụng của bộ sạc nhanh, tốn thời gian của việc sạc và thời gian chết thường xuyên của các trạm sạc nhanh. Vì vậy, những người được khảo sát mong muốn cơ sở hạ tầng trạm sạc cần tiếp tục được cải thiện và mở rộng với tốc độ ổn định. Điều này giải thích tại sao Tesla, với mạng lưới Supercharger rộng lớn, thương hiệu này vẫn tiếp tục thống trị về lượng khách hàng mua xe. Ông Christian Peter, Giám đốc EMC ElektroMobilitätsClub của Áo nhận định: "Điều này chứng tỏ rằng tài xế xe điện cũng giống như người tiêu dùng nói chung, họ mong muốn sự tiện lợi và trải nghiệm không gặp rắc rối. Mặc dù phần lớn người dùng xe điện sạc ở nhà hầu hết thời gian, nhưng việc phát triển các giải pháp sạc thân thiện với người tiêu dùng là rất quan trọng đối với sự phát triển của thị trường xe điện đại chúng." The Global EV Alliance