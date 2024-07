Hơn 90.000 lỗ hổng, điểm yếu của các hệ thống tại Việt Nam được phát hiện

Số liệu thống kê nêu trên là một nội dung trong báo cáo an toàn thông tin mạng Việt Nam tháng 6/2024, mới được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) thực hiện và công bố.

So với 3 tháng trước đó, số lượng điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các máy chủ, máy trạm, hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức nhà nước tại Việt Nam được hệ thống kỹ thuật của Cục An toàn thông tin ghi nhận trong tháng 6 có tăng nhẹ. Con số này ở các tháng 3, 4 và 5 lần lượt là 88.990, 89.351 và gần 89.400.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong tháng 6 vừa qua, hệ thống giám sát, rà quét từ xa của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC thuộc Cục An toàn thông tin đã phát hiện hơn 1.600 lỗ hổng an toàn thông tin trên 5.000 hệ thống đang mở công khai trên Internet. Đáng chú ý, trong các lỗ hổng an toàn thông tin được ghi nhận, có 12 lỗ hổng mới được công bố, với mức độ ảnh hưởng cao và nghiêm trọng.