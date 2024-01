Hơn 70% tổ chức chưa quan tâm rà soát, vá lỗ hổng bảo mật được cảnh báo

Mới đây, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã cảnh báo 5 lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm của Microsoft có thể bị hacker lợi dụng để tấn công mạng vào hệ thống thông tin tại Việt Nam.

Đây là các lỗ hổng có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng, nằm trong danh sách bản vá tháng 12/2023 của hãng công nghệ toàn cầu Microsoft, bao gồm: Lỗ hổng CVE-2023-36019 trong Microsoft Power Platform Connector cho phép đối tượng tấn công giả mạo, dẫn tới thực thi mã từ xa; 2 lỗ hổng CVE-2023-35630 và CVE-2023-35641 trong Internet Connection Sharing cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa;

Lỗ hổng CVE-2023-35628 trong Windows MSHTML Platform cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa; lỗ hổng CVE-2023-35636 trong Microsoft Outlook làm lộ lọt ‘NTML hash’, cho phép đối tượng tấn công thực hiện leo thang đặc quyền.